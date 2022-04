Quanto conosci Annalisa Scarrone? Dall’amore per la musica, alla vita privata: ecco alcune curiosità sulla cantante!

Classe 1985, originaria di Savona (dove è nata il 5 agosto, sotto il segno del Leone), Annalisa Scarrone è una delle giovani interpreti più apprezzate della musica italiana. Cresciuta a pane e musica, raggiunge la grande popolarità come concorrente durante la decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi dove si conquista la seconda posizione.

Conosciuta semplicemente come Annalisa, vediamo insieme cosa c’è da sapere sulla cantante e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Chi è Annalisa Scarrone?

Ha iniziato a suonare a 6 anni e ha fatto di tutto per cercare di realizzare il suo sogno: sfondare nella musica. “Alla fine mi hanno preso ad Amici, ma se ci fosse stato un altro talent, avrei tentato pure per quello”, ha raccontato a Grazia.

Annalisa Scarrone

Ma la musica non è tutta la sua vita: Annalisa Scarone ha una laurea in Fisica e ha condotto Tutta Colpa di Einstein – Quelli del Cern, un programma che portava i telespettatori alla scoperta del laboratorio di Ginevra.

Il suo sogno nel cassetto? Cantare all’Arena di Verona (indossando un abito blu).

5 curiosità su Annalisa

-Adora piercing e tatuaggi: sullo sterno ha una conchiglia, mentre sulla spalla ha una piccola M.

– Aveva due gatti di nome (Tina e Orlando), che apparivano spesso in scatti sul suo profilo Instagram. Purtroppo i due amici pelosi sono mancati entrambi.

– Ha rivelato di essere molto amica di Alessandra Amoroso ed Emma Marrone: spesso si scambiano anche consigli di stile.

– Il soprannome con cui la chiamano gli amici e i fan è Nali, nato dopo l’uscita del suo primo album, omonimo. Prima, per gli amici dell’università, era Billy.

– È stata testimonial di molti brand, tra cui Tezenis e Trussardi.

Annalisa Scarrone: (ex) fidanzato e vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Annalisa Scarrone in passato ha dichiarato di essere felicemente fidanzata, ma il nome del suo fidanzato è rimasto a lungo top secret. Chi aveva fatto sapere che lui era ligure, un amico di vecchia data “ma lei lo tiene ben lontano dai riflettori“.

In seguito, però, si è scoperta l’identità dell’uomo misterioso: si trattava di Davide Simonetta. Anche lui lavora nel mondo della musica, essendo sia autore che produttore musicale.

A fine 2017 la coppia si è separata e la cantante ha continuato a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. “Non mi piace mischiare il lato privato a quello professionale. Mi piace parlare di musica e meno di tutto il resto. Io e lui eravamo amici, poi abbiamo avuto una storia, che ora è finita. L’amicizia rimane, così come rimangono tutti i lavori che facciamo insieme”, ha raccontato la cantante a Spy ai tempi.

Nel 2018 abbiamo visto Annalisa a Sanremo e in quell’occasione iniziò a circolare un gossip secondo cui la cantante fosse in dolce attesa (colpevole del malinteso, un vestito rosso dal quale si sarebbe intravisto un pancino sospetto). Nella stessa conferenza stampa del Festival, la cantate ha fermamente smentito di essere incinta.

Dopo la rottura con Davide Annalisa si è fidanzata di nuovo? Sui suoi social uno scatto ha immediatamente insospettito i fan, ma non sono arrivate conferme: si tratta di Marian Richiero.

Chi è Marian Richiero, fidanzato di Annalisa Scarrone

L’ufficialità non c’è mai stata, per la riservatezza di Annalisa. Ma i ben informati giurano che la cantante abbia dal 2016 una relazione con Marian Richiero, conosciuto poiché quest’ultimo lavora nel mondo delle radio (in particolare l’incontro sarebbe avvenuto a RTL 102.5). Di origini bulgare, classe 1987, non sono molte le informazioni su di lui.

Le 5 canzoni più belle di Annalisa

Per chi non conoscesse i suoi più grandi successi musicali, vi segnaliamo le sue 5 canzoni più belle:

• Alice e il blu.

• Sento solo il presente.

• L’ultimo addio.

• A modo mio amo.

• Un domani (feat Mr. Rain).

Dove abita Annalisa Scarrone? La casa

Per un periodo ha vissuto negli Stati Uniti, in California, ma poi è tornata a casa, in Liguria (a Chiavari).

Per quanto possiamo vedere sui social, la casa di Annalisa è piuttosto classica, con qualche tocco di colore e originalità. Come colore, predomina il bianco e l’insieme è reso più interessante da qualche accessorio vintage e dalle stampe alle pareti.

Fonte foto: https://www.instagram.com/naliannalisa/

In camera da letto, ad esempio si concede un copriletto sgargiante e un quadro astratto tutto colorato. La sua personalità emerge molto bene nell’arredamento della stanza, completato da un tappetino peloso molto trendy.

Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni ma è senza dubbio un’artista di grande successo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG