Il recente pezzo ‘Bellissima’ di Annalisa ha colpito tutti i suoi fan e non solo. Sui social è virale una balletto coreografato…

Pubblicata ufficialmente da qualche tempo, la canzone ‘Bellissima‘ di Annalisa è diventata virale. Non solo ha scalato le classifiche ma è stata presa come modello per creare un balletto unico. Una vera e propria coreografia messa in atto da Joey Di Stefano e dalla sua scuola di ballo.

Annalisa, il balletto di ‘Bellissima’ è virale

Annalisa Scarrone

Annalisa, sempre molto apprezzata in ambito musicale dai critici e dai suoi fan, è diventata ancora di più virale con ‘Bellissima‘. Non solo il brano ha avuto successo in radio e nel suo settore, ma ha anche visto il noto maestro Joey Di Stefano ideare, ad hoc, una coreografia diventata virale sul web che nelle ultime settimane sta vedendo tantissimi utenti provare a replicare.

A mostrare anche parte del balletto virale è stata la stessa artista che sui social ha pubblicato proprio alcune immagini dei passi che vedono protagonista il suo brano musicale.

Da sottolineare che ‘Bellissima’, nonostante il nome e il ritormo davvero ricco di energia, tratti un argomento un po’ “scomodo”.

La cantante aveva spiegato a ‘Deejay Chiama Italia’ che il senso del suo brano è relativo ad una “buca” ricevuta ad un appuntamento per il quale lei si era vestita al meglio per un potenziale partner che, poi, non si è presentato.

Di seguito anche la cantante che ha condiviso un post su Tik Tok che riguarda proprio il balletto in questione:

