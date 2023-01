Sfogo social e crollo emotivo per Giorgia Soleri che ha scelto un modo molto diretto per spiegare ai fan il suo stato emotivo attuale.

Stanca, dolorante e in preda alla depressione o, almeno, ad un forte sconforto. Giorgia Soleri si è sfogata sui social con i suoi seguaci raccontando come stia affrontando alcune recenti problematiche a seguito anche di un volo aereo in forte ritardo che sta, a quanto pare, peggiorando una situazione non piacevole che la compagna di Damiano David dei Maneskin sta attraversando.

Lo sfogo di Giorgia Soleri

Complice, come anticipato, un ritardo di diverse ore di un volo, Giorgia Soleri, in preda a quanto pare ad evidenti problemi di salute, ha scelto di raccontare quanto sta vivendo: “Ho male ovunque, vorrei solo dormire per i prossimi due giorni. Mi dispiace non essere un esempio di virtù, accettazione della malattia e tutela del corpo, sono solo una persona malata che a volte non ce la fa più”.

Da sempre in prima linea quando si tratta di raccontare di parlare di malattie croniche e delle problematiche che queste causano a chi ne soffre, la Soleri ha aggiunto: “Sì, c’è chi sta peggio, chi oltre alla malattia ha un lavoro full time e una famiglia, chi non può curarsi, io sto provando a fare la mia parte per cambiare questa situazione e ottenere tutele ma questo purtroppo non cancella il mio dolore e non lo silenzia”.

“Brave alle persone che riescono a fare di più di me con più dolore e più impegni. Io non ci riesco e a volte ho solo bisogno di urlare basta”, ha concluso pubblicando nelle sue stories Instagram alcune foto di lei e della sua valigia in aeroporto.

