Dopo il caso di bullismo a Marco Bellavia al GF Vip, arrivano brutte conseguenze per Gegia da parte dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

L’edizione del GF Vip di quest’anno è stata senza dubbio tra le più ricche di colpi di scena ma anche di situazioni decisamente critiche che hanno generato più di una polemica. All’inizio del reality aveva fatto notizia la vicenda legata a Marco Bellavia che aveva subito del bullismo da parte degli altri concorrenti. Tra questi anche Gegia che, in quanto psicologa, in queste ore, sembra aver avuto delle conseguenze da parte dell’Ordine degli Psicologi del Lazio.

Gegia e il caso Bellavia: cosa è finita la vicenda

Gegia

Come riportato da Fanpage.it, pare che Gegia, in conseguenza al caso di bullismo ai danni di Marco Bellavia andato in scena al GF Vip, sia stata convocata questa mattina, lunedì 23 gennaio, dall’Ordine degli Psicologi del Lazio, per discutere di quanto accaduto e, probabilmente, anche per possibili conseguenze.

Secondo quanto appreso dal media, la donna avrebbe ricevuto un richiamo dall’Ordine degli Psicologi. L’attrice, contattata, ha spiegato che preferisce non rilasciare ulteriori commenti sulla vicenda.

La sua attenzione si è spostata solo sulla sua vita personale e privata con la relazione felice col compagno Mehmet Bozkurt. “Sto vivendo una bella storia d’amore con Mehmet. Facciamo l’amore tutto il giorno. Abbiamo fatto un contratto di convivenza, non solo per il permesso di soggiorno, ma perché ci piaceva questa cosa”.

E ancora: “E poi, lui vive con me. Sta arrivando San Valentino, amatevi. Per il resto sì, mi hanno chiamato e mi hanno dato un richiamo, doveroso dopo quello che è successo. Ma non voglio dire altro”, ha concluso l’ex gieffina.

Di seguito anche un post Instagram di una pagina online che mostra la “presentazione” del compagno durante l’edizione del GF:

