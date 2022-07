Tutto quello che c’è da saper su Gegia, alias Francesca Antonaci: la carriera, il successo e la vita privata.

Gegia è un’attrice comica che ha raggiunto la popolarità nel piccolo schermo italiano a partire dagli anni ’80. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità.

Chi è Gegia: la carriera

Nata a Galatina (in Puglia) il 16 luglio 1959 (sotto il segno zodiacale del Cancro), Francesca Antonaci (nota a tutti come Gegia) ha vissuto la sua giovinezza a Roma dove ha frequentato il liceo Classico e l’istututo di recitazione Pietro Scharoff. Ha preso lezioni di pianoforte, danza classica e moderna e a seguire ha conseguito due lauree (una in Lettere e la seconda in Psicologia) all’università La Sapienza.

Ha lavorato per alcune compagnie teatrali e si è proposta come ballerina per alcuni programmi tv. Nei primi anni ’80 ha esordito come comica nello show Bingooo (su Antenna 3 Lombardia) e, nel 1981, ha debuttato in Rai nello show Sotto le Stelle. Gli anni ’80 sono stati per lei costellati da enormi successi e nei programmi tv è stata spesso chiamata per il suo ruolo comico di anti-diva. Nel 1987 ha preso parte alla miniserie Professione vacanze e a seguire ha partecipato a numerosi altri programmi tv (come Big!, Avanti tutti e I Fatti Vostri). Ha fondato a Roma una sua scuola di recitazione basata sul metodo Stanislavskij.

Nel corso della sua carriera ha posato per alcune riviste per soli adulti e ha debuttato nel film di Aldo Grimaldi Amanti miei (del 1979). Ha recitato in numerosi film comici e nel 2018 ha interpretato Suor Assunta nel film Io c’è.

Gegia: la vita privata

L’attrice è stata sposata con Maurizio Motta, ma la storia tra i due è naufragata a causa dei tradimenti da lei subiti da parte del marito. Ha confessato di aver subito due interruzioni di gravidanza spontanee (non ha figli) e ha rivelato di aver avuto una liaison con Pupo, anch’essa naufragata. Nel 2022 ha confessato di aver avuto un flirt con un uomo turco conosciuto all’aeroporto di Istanbul di nome Mchmet:

“Io ero ferma per uno scalo lui attendeva invece il volo per Amsterdam. Fu un colpo di fulmine, io bluffai dicendogli che avevo 49 anni. Ci scambiamo video e foto tutti i giorni, per ora è solo un flirt”, ha confessato a Chi. L’attrice abita a Roma, ma non è dato sapere a quanto ammonti il suo patrimonio.

Gegia: le curiosità

– Nel 2016 si è candidata alle elezioni politiche in Puglia e ha sempre ammesso di simpatizzare per la destra.

– I comici Pio e Amedeo l’avrebbero aiutata a superare il difficile periodo da lei attraversato a seguito della morte di sua madre, avvenuta nel 2019.

– Ha confessato di aver avuto alcune liaison con personaggi famosi del mondo dello spettacolo e ha rivelato di esser stata innamorata di Gianni Boncompagni (che però non l’avrebbe ricambiata).

– Ha due cani, spesso protagonisti dei suoi scatti su Instagram.

Riproduzione riservata © 2022 - DG