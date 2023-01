Nuovo appuntamento con il daytime di Amici. Tra i protagonisti anche Wax e Maria De Filippi, il cui comportamento non è passato inosservato.

Sembra essere stato ufficialmente archiviato ad Amici il caso Capodanno. Dopo le polemiche e i provvedimenti, ecco che anche per Wax, uno dei protagonisti in negativo della vicenda, pare essere tornato il sereno. A confermarlo anche il “gesto” di Maria De Filippi che non è passato inosservato ai telespettatori del programma.

Amici, il gesto di Maria De Filippi per Wax

Come anticipato, nel daytime di Amici, si è preso la scena anche Wax e soprattutto Maria De Filippi che, a tanti telespettatori e utenti social, ha dato l’impressione di aver definitivamente archiviato quanto accaduto a Capodanno.

Infatti, il cantante era tra i protagonisti in negativo della vicenda e aveva fatto infuriare proprio la Queen di Mediaset. Oggi, però, stando a quanto mostrato durante la trasmissione, tutto sembra cambiato.

La padrona di casa, infatti, ha cambiato atteggiamento con il giovane cantante e, secondo molti utenti social, ha messo una pietra sopra i fatti del passato.

La conferma arriva dai gesti distensivi, almeno a voce, della donna che ha scherzato e sorriso con Wax prima di vederlo esibire.

“Buongiorno, come stai? Hai sistemato i capelli?”, ha detto Maria al ragazzo. Lui, dal canto suo, ha replicato: “Ciao, sereno. Sì, hai visto li ho sistemati”.

Insomma, pare proprio che le cose siano tornate alla normalità tanto che alcuni utenti hanno anche previsto che il ragazzo possa arrivare, adesso che tutto è sistemato, a concorrere per la vittoria finale.

Di seguito alcuni post su Twitter di vari utenti che hanno commentato il comportamento di Maria De Filippi per il giovane cantante:

i commenti di maria e la risata di wax SONO TORNATI #amici22 pic.twitter.com/zrgsTWijIl — waxiella; wax e bacio stan account (@waxiella) January 23, 2023

io ho creduto veramente che wax fosse entrato nella lista nera di maria OGGI HO TIRATO UN SOSPIRO DI SOLLIEVO #amici22 pic.twitter.com/JbZsWZfKOm — waxiella; wax e bacio stan account (@waxiella) January 23, 2023

Dopo il casino che Wax ha combinato Maria lo ha già perdonato… e ancora avete dubbi su chi vincerà la categoria canto. Povere le mie orecchie che dovranno sopportarlo fino alla finale — laura💜 (@LauraBr81886470) January 23, 2023

