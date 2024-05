A sorpresa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati. La coppia aveva annunciato le nozze ma nessuno sapeva con esattezza la data.

Si sapeva della festa del matrimonio organizzata per il prossimo 13 maggio ma nessuno poteva immaginare di vedere, oggi, Manila Nazzaro e Stefano Oradei con le fedi al dito e, ufficialmente, moglie e marito. I due sono convolati a nozze sabato 4 maggio e sui social hanno pubblicato le primissime foto dell’evento conquistando i tantissimi fan.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sposi: la foto

Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Tutti si aspettavano le nozze per i prossimi giorni ma Manila e Stefano hanno sorpreso tutti dicendosi il fatidico “sì” nella giornata di sabato 4 maggio e pubblicando le prime foto sui social in queste ore. La coppia aveva parlato della festa per il matrimonio per il prossimo 13 maggio e, anche per questo, la cerimonia andata in scena adesso ha sorpreso un po’ tutti. Ovviamente non gli invitati tra cui le damigelle d’onore Angela Melillo e Milena Miconi, presenti e bellissime nel giorno più importante per la loro amica.

Attraverso un post su Instagram, l’ex Miss Italia ha fatto vedere la sua mano e quella del neo marito con tanto di fede al dito, accompagnando tutto con un’altra immagine con una frase bellissima: “Un giorno qualunque, quando meno te lo aspetti, la vita ti regala una favola”.

L’addio al nubilato e la festa

Solamente pochi giorni fa, la Nazzaro aveva raccontato del suo addio al nubilato a Monte Carlo dove le amiche l’avevano stupita portandola, appunto, in città per festeggiare questo momento speciale prima delle nozze. Adesso, invece, l’ex Miss è diventata a tutti gli effetti la signora Oradei e non vede l’ora di festeggiare in grande stile.

A Chi, infatti, la donna ha raccontato sulla festa, prevista il 13 maggio: “Saranno presenti anche nomi importanti della tv, ma sono davvero tutti amici e amiche. E saremo per ora, e sottolineo per ora, in 150. Forse avrei voluto una festa un po’ più raccolta, ma per Stefano questo è il primo matrimonio e voglio dargli l’importanza che merita”. Siamo sicuri non mancheranno foto e contenuti social per i fan.