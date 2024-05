Intervista a tuttotondo per Paola Ferrari, tra vita privata e professionale con annesse scintille con alcune colleghe…

Lunga e interessante intervista al Corriere della Sera per la famosa giornalista Paola Ferrari che ha avuto modo di raccontarsi a 360° tra vita professionale e privata. Non sono mancati alcuni passaggi decisamente accesi sul suo privato ma anche diversi commenti relativi ad alcune più giovani colleghe con cui non sembrano esserci ottimi rapporti…

Paola Ferrari, frecciate a Diletta Leotta e Melissa Satta

Paola Ferrari

Durante l’intervista al Corriere la Ferrari ha sottolineato di essere femminista ma, allo stesso tempo, la donna ha anche confermato di essere spesso in polemica con alcune “colleghe”. In particolare spiccano le note querelle con Diletta Leotta e Melissa Satta. Sulla prima, la giornalista ha spiegato: “È molto brava e porta introiti pubblicitari. Però se mi chiede se vorrei che mia figlia Virginia fosse come lei, allora le rispondo di no. Oggi va di moda rivendicare la propria libertà mostrandosi senza vestiti: il tempo di Mary Quant è passato. Nobilitare il nudo con il femminismo mi pare una meschinità: una volta non volevamo sembrare belle ma brave, ora vogliono essere prima di tutto belle, è un passo indietro”, ha detto la donna.

Non è mancato un passaggio anche sulla Satta che aveva definito la Ferrari una “rosicona”. “Mi è spiaciuto: quando ho commentato il suo gesto di togliersi la giacca in trasmissione, era contro le battute maschili che ne sono seguite. Lei ha pensato che ce l’avessi con lei. Non sono invidiosa, piuttosto sono stata invidiata“, ha detto la giornalista.

La Rai e l’addio di Amadeus

Nel corso dell’intervista, anche un passaggio sulla Rai e sul recente addio di Amadeus con il passaggio al Nove: “Sono una donna Rai, amo la mia azienda e anche se è una realtà spigolosa sono fiera di farne parte: non cambierei mai. Ma piacerebbe cimentarmi sull’infotainment. E mi dispiace quando dicono che devono svecchiare e poi mettono un uomo della mia età”, ha detto a livello personale.

Sul collega e l’addio alla tv di Stato: “Ho iniziato a lavorare con lui a Radio Deejay, dove Cecchetto mi aveva affidato i notiziari. Penso che davvero lui abbia fatto una scelta di vita“, ha confidato la giornalista sottolineando quella che sembra essere stata una scelta dettata non da ragioni economiche da parte del famoso presentatore.