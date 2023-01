Scatenata Pamela Prati che in queste ore è diventata virale sui social e sul web col il suo singolo ‘Diva’ che ha già fatto il pieno di like.

Ha sempre sostenuto di esserlo e, allora, non poteva non ribadirlo ancora una volta e, in questo caso, persino con una canzone. Parliamo di Pamela Prati che, a modo suo, si conferma una ‘Diva’ esattamente come il nome del suo singolo musicale di cui è appena uscito anche il video…

Pamela Prati e il singolo ‘Diva’

Pamela Prati

Nessun errore. Avete capito bene: Pamela Prati ha sfornato una singolo musicale dal nome ‘Diva’. Per la soubrette non è la prima volta. Anche nel 2016, subito dopo aver partecipato al GF Vip, si era impegnata in un lavoro dal titolo ‘Chiamatemi un Taxi’.

In questo caso, invece, ecco appunto ‘Diva’ come lei ha sempre sostenuto di essere e sentirsi. Diversi i riferimenti anche alla recente esperienza al Grande Fratello, tra frasi su Signorini e anche al presunto nuovo amore Marco Bellavia.

Un passaggio simpatico è sicuramente “Seguo la mia scia, direzione Bellavia, tisana relax”.

Una nota anche sul finale. Infatti, la frase conclusiva ripresa dalla stessa Pamela sui social sembra suonare come una frecciata a chi non è ‘Diva’ appunto. “Godetevi il successo… se mai lo avrete”.

Sul singolo, la donna ha scritto nella didascalia su Instagram: “Ho sempre giocato sul ruolo di Diva sia dentro che fuori la Casa: con chiave ironica ho voluto racchiudere in questo singolo un percorso che mi ha donato il regalo più bello: il vostro affetto”.

E in effetti, a giudicare dai commenti, sembra proprio che l’effetto sia stato assolutamente positivo con tantissimi like e frasi di auguri e congratulazioni.

Di seguito il post Instagram con il video del singolo della soubrette e i complimenti ricevuti da amici e fan:

DIVA-IL VIDEO è disponibile su YouTube da adesso 💖🎤 Vi Piace?

“Godiamoci il Successo…se mai lo avrete” 😂😂😂😂 pic.twitter.com/r4WFq10qDl — Pamela Prati (@PamelaPrati_) January 22, 2023

