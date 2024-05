Diventata da poco madre, Federica Pellegrini ha raccontato quali insegnamenti darà a sua figlia e quanto sia stata importante per lei la famiglia.

Lunga intervista a Federica Pellegrini per il Corriere della Sera. La Divina si è raccontata a 360° sottolineando l’importanza avuta dalla sua famiglia, ed in particolare dai genitori, nella sua vita e carriera. Allo stesso tempo, l’ex campionessa del nuoto ha messo in evidenza quelli che saranno i valori che insegnerà e cercherà di trasmette a sua figlia, Matilde, nata da pochi mesi.

Federica Pellegrini, l’importanza della famiglia

Federica Pellegrini

Facendo riferimento ad alcuni passaggi della sua autobiografia ‘Oro’, la Pellegrini ha prima di tutto messo in evidenza l’importanza di aver avuto la famiglia dalla sua in ogni momento, cosa che le ha permesso di avere una carriera sportiva di altissimo livello: “La fortuna di un atleta professionista di alto livello la fa sempre la famiglia. Quando ho cominciato i doppi allenamenti, al primo anno delle superiori, era mia mamma che si alzava alle 5 per prepararmi la colazione e portarmi in piscina, venirmi a prendere, accompagnarmi a scuola…”, ha detto la Divina.

E ancora sui genitori ed in particolare su sua mamma: “Mia madre è la sognatrice, la sentimentale, il cuore sempre oltre l’ostacolo. Mio padre è la forza della ragione, un uomo ben ancorato a terra, concreto. Se avevo qualche problema emotivo potevo appoggiarmi a mia mamma e se avevo bisogno di risolvere un problema, c’era mio padre”.

I valori da insegnare a sua figlia

Se si parla di genitori, la Pellegrini ha avuto modo di parlare anche di se stessa dopo l’arrivo di sua figlia, Matilde: “Cosa voglio insegnarle? A essere una combattente. Penso sia la chiave per qualsiasi cosa voglia fare”, ha detto sulla piccola che, adesso, è diventata il suo tutto. “Cosa mi fa paura? Adesso le mie paure non sono più per me, ma sono legate a questa nuova vita che è nata e alla sua crescita, al fatto di essere una buona mamma, di cercare di darle strumenti per poter vivere in questo mondo più difficile”.