Da una parte Fedez in viaggio, dall’altra Chiara Ferragni e una particolare foto che ha fatto pensare ad una frecciata al rapper.

Potrebbe essere stata una semplice coincidenza, eppure, in molti non hanno potuto fare a meno di notare come Chiara Ferragni e Fedez siano stati protagonisti di una particolarissima situazione. Nelle ultime ore, infatti, una foto dell’imprenditrice digitale ha fatto pensare ad una “frecciata” indirizzata all’ormai, quasi, ex marito…

Chiara Ferragni, coincidenza o frecciata?

Chiara Ferragni – Fedez

I più attenti fan dei Ferragnez hanno notato che sui social potrebbe essere andato in scena una sorta di botta e risposta tra Federico e Chiara. Tutto è iniziato quando il rapper si è mostrato in aereo diretto verso Montecarlo. Nel breve filmato condiviso sulle sue stories Instagram, infatti, è stato possibile vedere tra le varie persone, una donna con i capelli raccolti da una pinza.

Fin qui nulla di particolare, se non fosse che, a distanza di un’ora esatta dalla pubblicazione del rapper, a spuntare sui profili di Chiara Ferragni sia stata una foto sua in cui la si vede, di spalle, con la stessa acconciatura, con tanto di pinza, della donna vista poco prima nelle stories di Federico. Sebbene possa trattarsi di una coincidenza, alcuni utenti del web ci hanno visto una possibile frecciata. Sarà stato davvero così? Chi lo sa. Certo è che le vicende della coppia continuano ad essere di grande interesse per i loro fan.

In viaggio per Madrid

Al netto delle ipotesi sul gesto della Ferragni, va detto che la donna ha pubblicato alcune stories Instagram dove si è detta in viaggia per Madrid. La bella Chiara, infatti, che ha sciolto la coda momentanea mostrata nelle ore precedenti, ha scritto: “Verso Madrid con i bambini”. Successivamente, ha anche mostrato di essere atterrata in Spagna. Staremo a vedere se per una semplice vacanza o anche per lavoro.