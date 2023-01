Confronto acceso a Uomini e Donne tra un Cavaliere e alcune Dame che si stavano frequentando. Interviene Maria De Filippi.

Non mancano le discussioni a Uomini e Donne, specie nel trono over dove, ad accendere gli animi, è stato il confronto tra Alessandro e le dame con le quali si sta conoscendo. Le donne in questione sono Gemma Galgani, Pamela, Silvia, Desdemona e Cristina con solo le ultime tre che si sono sedute al centro dello studio per parlare col Cavaliere. Una “chiacchiera” che, dopo poco, ha visto Maria De Filippi costretta ad intervenire…

Uomini e Donne: Maria De Filippi apre gli occhi alle dame

Maria De Filippi

Come anticipato, gli animi si sono accesi nello studio di Uomini e Donne quando il cavaliere Alessandro ha iniziato a raccontare come stanno andando i rapporti con le dame con cui si stente.

In particolare, la discussione ha preso una piega inattesa quando a parlare è stata Desdemona: “Io voglio interrompere, non è il mio tipo, non è il mio genere di persona. Secondo me tu hai un chiodo fisso”, ha detto rivolgendosi all’uomo. “Non so se ce l’hai con me. Parlo del se**o, del bacio… Abbiamo passato comunque una bella serata, ma nella notte ci ho pensato”.

Poi ulteriori accuse: “Mi hai anche detto che ieri sera non stavo sentendo mia figlia bensì Alessandro. A scrivermi erano mia figlia e l’amica di mia figlia. Non sono tenuta a dirtelo. Maria gli ho detto: ‘Mi daresti l’esclusiva?’. Lui mi ha detto: ‘Se facciamo l’amore sì’. Mi pressavi con questa cosa. Tu ieri sera volevi addirittura venire in camera!”.

Successivamente Maria De Filippi ha voluto capire meglio dall’uomo come stavano le cose salvo poi, di fatto, aprire gli occhi alle altre dame: “C’è questo step (fisico ndr) e quindi Pamela deve aspettare che ‘provi’ con le altre? Se Desdemona avesse detto sì, potevi dire che l’avevi conosciuta? Con Gemma manca lo step successivo, ti farà capire quello che vuoi? Mettiamo che c’è, tu poi passi a Cristina e vedi se c’è. Loro la devono capire questa cosa!”.

Insomma. Anche in questo caso Maria è stata una signora e ha, in un certo senso, portato anche Cristina a tirarsi indietro dal rapporto con l’uomo.

Di seguito anche un post Instagram della trasmissione con parte di quanto accaduto:

