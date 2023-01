Chanel Totti, figlia dell’ex capitano della Roma Francesco e di Ilary Blasi, potrebbe essere fidanzata. Sui social è spuntato un video…

Una simpatica serata con gli amici per Chanel Totti che si ritrova al centro di qualche gossip per via di un video circolato sul web che la vede protagonista di una dolce effusione con un misterioso ragazzo. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha un fidanzato?

Chanel Totti, il video e le domande dei fan

Francesco Totti

Chanel Totti torna protagonista dei gossip e della cronaca rosa. Questa volta nessun attacco da parte degli haters che, in passato, l’avevano criticata per alcune situazioni relativi ai suoi outfit e al suo modo di “voler sembrare più grande”.

Lei, 15enne, si trova ora al centro di alcune domande da parte dei fan, suoi e dei suoi genitori, che dopo un video pubblicato su Tik Tok si stanno chiedendo se sia fidanzata.

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, è stata pizzicata nel weekend in una discoteca di Roma in compagnia di alcuni amici. Forse – come si domanda la pagina Supergossip che ha condiviso le immagini – anche qualcosa in più di semplici amici.

La ragazzina, infatti, come si vede nelle immagini, prima balla con un drink in mano, poi, una volta sedutasi al tavolo, ecco spuntare un giovane alle sue spalle che sembra abbracciarla e baciarla anche se sulla testa o sulla fronte.

La secondogenita di casa Totti ha dunque attirato a sé l’attenzione di tante persone. Che voglia fare come suo fratello Cristian?

Il primogenito della famiglia, infatti, è legato da oltre un anno a Melissa Monti, anche lei di 17 anni. I due sono innamoratissimi e trascorrono insieme tutto il tempo libero, nonostante abbiano entrambi diversi impegni oltre alla scuola.

Di seguito il video condiviso su Tik Tok dall’account Supergossip:

Riproduzione riservata © 2023 - DG