La trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, tornerà a settembre, ma nell’ultima puntata ecco la sorpresa per una coppia.

Non sono mancate le sorprese fino alla fine a Uomini e Donne. La trasmissione è andata in pausa per l’estate e riprenderà a settembre, eppure, nell’ultima puntata pre “vacanze” ecco che una coppia ha lasciato lo studio e si è detta “innamorata”. Stiamo parlando di Asmaa e Cristiano che dopo essersi seduti al centro della scena hanno sorpreso tutti svelando il loro grande amore.

Uomini e Donne: Asmaa e Cristiano lasciano lo studio

Maria De Filippi

Come anticipato, anche nell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi prima delle vacanze non sono mancate le sorprese. Protagonisti due personaggi del trono over, Asmaa e Cristiano. I due, nelle ultime settimane si erano avvicinati parecchio e mai si sarebbe potuto immaginare che, a distanza di poco tempo, la coppia si dicesse “innamorata e lasciasse lo studio insieme. I due si sono seduti a centro studio e con grande emozione hanno svelato i rispettivi sentimenti annunciando, appunto, di voler provare a vivere la loro relazione lontano dalle telecamere.

Le reazioni

Dopo aver annunciato la loro decisione, sia Cristiano che Asmaa hanno detto qualche parola. “Ho capito che quando ti accorgi delle mancanze e le realizzi con una persona accanto, quella è la donna ideale. Io l’ho trovata. È la prima volta in vita mia”, il commento del cavaliere. Dal canto suo la dama ha aggiunto: “Il nostro è un colpo di fulmine. Anche io sono innamorata”.

Sia in studio che sul web, le reazioni sono state di grande stupore. In particolare molti utenti dei social hanno sottolineato come, al netto della poca “convizione” sulla veridicità di questo amore, si augurano almeno di non vederli tornare a settembre. Staremo a vedere, a questo punto, come i due trascorreranno l’estate e se, effettivamente, sarà amore…