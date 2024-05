L’ennesima assenza di Myrta Merlino da Pomeriggio 5 ha generato tante polemiche. Il suo compleanno dietro il forfait.

Sono settimane tribolate per Myrta Merlino della quale si parla soprattutto per quanto concerne il futuro a Canale 5 e, per la precisione, a Pomeriggio 5. La giornalista, infatti, al netto di risultati in termini di ascolto non esaltanti sta facendo di tutto per “far discutere”. Nel dettaglio alcune sue assenze, ripetute, non sarebbero passate inosservate. L’ultima, forse, dovuta al suo compleanno…

Il compleanno di Myrta Merlino e l’assenza a Pomeriggio 5

Myrta Merlino

Nelle scorse ore, la Merlino ha condiviso alcune foto della sua festa di compleanno insieme ai suoi figli e al compagno Marco Tardelli. “Compleanno in famiglia con i miei amori. Manca solo la mia Cate che è a Londra a studiare”, le parole della donna. Frasi di gioia che, però, sono state in parte rovinate da alcuni utenti social che hanno portato a galla le vicende di lavoo che riguardano la donna.

La giornalista, infatti, è risultata assente, ancora, da Pomeriggio 5, una cosa già vista e avvenuta in passato. Moltissimi telespettatori non hanno apprezzato la cosa e hanno associato il suo compleanno all’ennesimo forfait dalla trasmissione facendo dei confronti impietosi con Barbara D’Urso: “Le Merlino sempre in ferie, Barbara D’Urso non saltava una puntata”, “Non è per nulla professionale”.

Di seguito anche il post Instagram della conduttrice con le immagini della sua festa:

Il futuro della giornalista

Le polemiche attorno alla figura della Merlino vanno di pari passo alle voci incerte relative al suo futuro a Pomeriggio 5. Oltre ai nomi di Simona Branchetti e di Veronica Gentili, come sostitute della giornalista nel programma pomeridiano di Canale 5, infatti, è venuto a galla anche quello di Cesara Buonamici. La giornalista del Tg5 e recente opinionista del Grande Fratello potrebbe essere in risalita per il ruolo. Staremo a vedere…