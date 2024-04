Cosa è successo davvero tra Elenoire Casalegno e Vladimir Luxuria a L’Isola dei Famosi? Ecco l’inviata uscire allo scoperto.

L’Isola dei Famosi sta andando avanti non senza qualche intoppo. Complice anche il recente ennesimo ritiro di un concorrente, questa edizione del reality sta comunque facendo parlare. Uno dei motivi è anche il mistero attorno al reale rapporto tra Elenoire Casalegno, inviata in Honduras, e la conduttrice Vladimir Luxuria, con cui ci sono state delle scintille fin da subito.

Eleonoire Casalegno, il rapporto con Vladimir Luxuria

Come in tanti avranno notato, fin dalla prima puntata de L’Isola dei Famosi, tra la Casalegno e Luxuria non sono mancate le scintille. Tra le due c’è stato un evidente battibecco che si è concluso con una risposta piuttosto forte della conduttrice.

Questo ha fatto pensare a dei malumori tra loro ma che, in realtà, sarebbero solo frutto di invenzioni da parte dei media.

La conferma, infatti, l’avrebbe data la stessa attuale inviata in Honduras. La donna, infatti, come riportato da Leggo e da Il Messaggero, ha spiegato ad Oggi: “Io sono in palapa con i naufraghi, quindi vedo e avverto cose che in studio non arrivano”, le sue parole.

E ancora: “Per questo avevo suggerito di fare a Bastianich una domanda, non per sostituirmi al ruolo di Vladimir”.

“Rispettosa e leale”

Completando il suo discorso sul vero rapporto con la conduttrice di questa edizione del reality, poi, la bella Elenoire ha aggiiunto: “Con Vladimir ci conosciamo da tempo e ci siamo chiarite. Alla fine della puntata abbiamo parlato, con tranquillità. Io sono molto rispettosa e leale”.

Insomma, nessun problema tra le due protagonista de L’Isola dei Famosi 2024 e caso chiuso. Almeno fino al prossimo botta e risposta infuocato che le vedrà protagoniste…

