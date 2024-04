Tante notizie in questi ultimi giorni dal mondo social, della tv e dello spettacolo. Scopriamo i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni ricchi di notizie dal mondo della televisione, dello spettacolo e dei social. A prendersi la scena sono stati nuovi amori come quello di Melissa Satta, ma, va detto, anche alcune problematiche di salute che hanno messo in apprensione il mondo intero e che riguardano in primis Re Carlo e, più da vicino a noi italiani, anche Gianni Morandi. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 22 al 26 aprile 2024.

I gossip della settimana: nuovo flirt per Melissa Satta

Melissa Satta

Avvistamento non indifferente per Melissa Satta che dopo aver chiuso la propria relazione con Berrettini è stata vista con Carlo Beretta, ex di Giulia De Lellis.

A sorprendere l’ex Velina, le telecamere di Chi che nell’ultimo numero hanno mostrato le immagini dei due, insieme, a Madrid. Nuovo flirt per i due? Staremo a vedere…

Di seguito anche un post Instagram del settimanale con la foto della presunta nuova coppia:

Stefano De Martino a Sanremo? Arriva la risposta

Stefano De Martino

Continuano i rumors su chi condurrà il prossimo Festival di Sanremo. Tra i vari nomi fatti anche quello di Stefano De Martino che in settimana si è sbilanciato sull’argomento ammettendo di essere a disposizione: “Se qualcuno mi chiama io sono sempre a disposizione dell’azienda. Nessun tipo di contatto, sono in lista d’attesa e la lista è lunga. Per affrontare il dopo Amadeus credo ci voglia un senatore come Carlo Conti […]”.

Il mistero su Gianni Morandi bendato

Gianni Morandi

Sono stati giorni di apprensione per la salute di Gianni Morandi. Il cantante, infatti, senza dare particolari dettagli, si è mostrato con una vistosa benda in viso. Per lui, un occhio fasciato e tanti dubbi su cosa possa essere accaduto.

Per il momento nessuna novità, ma tantissimi messaggi d’affetto in attesa di ricevere delle risposte.

Chiara Ferragni cerca nuovi soci

Chiara Ferragni

Sarebbe alla ricerca di nuovi soci e di nuovi capitali Chiara Ferragni. Dopo le note vicende legate al caso pandoro Balocco, le società dell’imprenditrice starebbero cercando liquidità per un cambio di strategia importante. Secondo alcuni rumors, alla donna servirebbero circa 6 milioni di euro…

Apprensione per la salute di Re Carlo

re Carlo III

Indiscrezioni importanti sono rimbalzate nelle ultime ore dal Regno Unito e hanno fatto brevemente il giro del mondo. Sta preoccupando, e non poco, la salute di Re Carlo. Il sovrano non starebbe rispondendo nel modo migliore alle cure per il cancro e, anche per questo, molti tabloid hanno fatto presente come l’organizzazione del funerale dell’uomo sarebbe in continua preparazione ed evoluzione…