Preoccupano le condizioni di Gianni Morandi che si è mostrato sui social con una benda vistosa senza dare particolari spiegazioni.

Cosa è successo a Gianni Morandi? Questa la domanda che tutti i suoi fan e l’intero mondo dello spettacolo si sta facendo dopo che l’artista ha condiviso su Instagram una sua foto con tanto di maxi benda in testa e, precisamente, sull’occhio. Il cantante ha messo in allarme davvero tutti.

Gianni Morandi, la foto con la benda

Attraverso un post su Instagram, Morandi ha messo in apprensione i suoi seguaci con una foto che lo ritrae con una benda molto grande in testa e precisamente su un occhio. “Ho fatto a pugni”, ha scritto con grande ironia il cantante senza dare, però, particolari dettagli su quanto possa essergli accaduto.

L’artista, per il momento, ha preferito non dare nessun tipo di notizia riguardo le sue condizioni suscitando tantissime reazioni da parte dei seguaci ma anche di molti colleghi.

Le reazioni

Sotto al contenuto pubblicato da Morandi, come detto, sono stati tantissimi i commenti preoccupati di fan e amici. “Sa fet Gianni?”, ha scritto in dialetto bolognese Cesare Cremonini. Spiccano anche altri volti noti della musica italiana come Emma Marrone che ha, invece, commenta: “Ma Gianni”.

Tra i vari commenti ricevuti anche quello di Antonella Clerici e persino di suo figlio Marco che, forse per far calare la tensione, ha ironizzato: “Tranquilli, tutto a posto, un piccolo diverbio tra padre e figlio…”.

Staremo a vedere, a questo punto, se e quando ci saranno novità sul povero Gianni che aveva aggiunto nella didascalia della foto solo due hashtag, ovvero #evviva e #bologna.

Di seguito anche il post Instagram del cantante con le varie reazioni anche dei suoi colleghi che si sono subito preoccupati temendo un nuovo incidente dopo quello delle bruciature pesanti alle mani: