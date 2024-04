L’Isola dei Famosi ha visto il caso Francesco Benigno concludersi con la sua esclusione. Alex Belli ha commentato la vicenda in modo diretto.

Il caso legato all’esclusione da L’Isola dei Famosi di Francesco Benigno ha fatto molto discutere. Diversi sono stati i commenti a tal proposito compreso quello recente di Alex Belli che ha detto la sua sull’argomento spiegando di chi sarebbero le colpe di quanto accaduto.

Alex Belli commenta il caso Benigno

Alex Belli

Parlando come ospite su Instagram di Casa SDL, Belli ha voluto dare la propria opinione su quanto accaduto a L’Isola dei Famosi e la vicenda che ha coinvolto Benigno, escluso dal reality per comportamenti non consoni.

L’attore e ormai celebre volto del piccolo schermo ha spiegato: “Il caso Francesco Benigno è il classico caso di quando si fa casting sapendo il personaggio. Un conto è che prendi uno sconosciuto che non sai come può reagire ma se prendi una persona che è portata a non avere il controllo togli la possibilità a qualcun altro di fare l’Isola”, ha detto Alex.

“Soprattutto in un programma come quello o hai un self control incredibile o ci puoi mettere una pietra tombale sopra perché non puoi rischiare di prendere una persona che dopo una settimana se ne va giù di testa. E lo sanno perché ci sono venti autori, uno psicologo. Questo è quello che non mi piace dell’Isola, il pensiero autoriale di dire ‘mettiamo questo perché ci crea dinamica’. Temo che oggi non si rischia più”.

L’elogio a Vladimir Luxuria

Dando poi un parere sulla nuova edizione del reality, Belli ha spiegato: “A me Vladi (Vladimir Luxuria ndr) mi piace perché si sottrae quindi è perfetta”.

Discorso diverso per le cose negative: “La cosa che invece non mi piace è che hanno inserito un personaggio che fa il bastian contrario, cioè Daniele Radini Tedeschi. Credo che sia stato messo proprio per punzecchiare Joe Bastianich”.

Di seguito anche un post Instagram relativo a quanto capitato a Benigno: