Momento di imbarazzo a ‘La Volta Buona’ dove la padrona di casa Caterina Balivo non ha creduto alle lacrime di Francesca Cipriani.

Pomeriggio misterioso a ‘La Volta Buona’ dove Caterina Balivo ha ospitato nel suo salotto Francesca Cipriani e suo marito Alessandro Rossi. La coppia ha raccontato diversi aspetti della loro relazione con la bionda soubrette che ha avuto un momento di crollo emotivo che, però, non ha convinto del tutto la conduttrice.

Caterina Balivo e Francesca Cipriani: l’intervista

Caterina Balivo

Nel corso dell’intervista a ‘La Volta Buona’, la Cipriani ha parlato della sua vita privata e anche delle sue esperienze in tv. In particolare la donna ha voluto spiegare come le cose siano cambiate negli anni rispetto a quando lei aveva preso parte a determinati reality.

“Non tutti lo ricordano, ma io al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi sono rimasta in gioco solo sedici giorni. Sono stata la seconda eliminata e sono rimasta per poco tempo”, ha detto. “Prima era diverso, fuori c’era Buona Domenica che ti ospitava e anche tanti altri contenitori. Dopo ho fatto L’Isola dei Famosi e ho mostrato tanto altro. La fame fa brutti scherzi, ho anche litigato. Ma in generale ho dimostrato tante cose”.

Le lacrime e la reazione della conduttrice

Dopo le parole sulla tv, ecco quelle personali con il desiderio di diventare mamma: “Sognamo di diventare genitori”, ha detto la Cipriani spiegando di aver avuto anche qualche problema. Proprio durante questo momento, la donna è sembrata lacrimare e piangere ma non ha convinto la padrona di casa.

“Ma stai facendo finta? Che succede? Stavi sorridendo”, ha detto la Balivo. Dal canto suo la Cipriani si è difesa: “No, assolutamente no. Io sorrido perché ho una maschera e cerco di stare allegra, ma dentro di me ho un turbine di passato ed emozioni. Purtroppo le cicatrici le porti sempre con te”.

