Nuovo amore per Belen Rodriguez che è uscita allo scoperto con una foto con Angelo, l’uomo che le ha fatto perdere la testa…

Non si nasconde più, o quasi, Belen Rodriguez che ha ritrovato l’amore e che si gode la relazione che sembra ormai stata ufficialmente confermata con Angelo, un imprenditore siciliano. La showgirl, dopo le prime foto scattate dai paparazzi, è uscita allo scoperto con uno scatto di coppia “a luci rosse”…

Belen, la prima foto con Angelo… nella vasca

Belen Rodriguez

L’argentina e il suo nuovo fidanzato hanno trascorso alcuni giorni da sogno immersi nel clima rilassato delle montagne. Per loro non si è trattata di una vera e proprio fuga d’amore bensì di alcuni giorni di svago insieme ai figli della donna, Santiago e Luna Marì che, dalle foto, sembrano avere piuttosto confidenza con l’uomo a conferma di come lo avessero già conosciuto in precedenza.

Di fatto, Belen ha reso la sua nuova storia ufficiale e tra le foto condivise non sono passati inosservati alcuni scatti. In primis quello in cui si vede Angelo avere una certa confidenza anche con la piccola di casa, ma anche uno decisamente ben diverso.

Infatti, la showgirl ha fatto vedere un’immagine “a luci rosse” di lei con il suo nuovo fidanzato in una vasca idromassaggio esterna alla baita in cui hanno trascorso gli ultimi giorni.

La foto è sfocata, volutamente crediamo, ma sembrano vedersi due teste che si baciano in modo molto tenero e, allo stesso tempo. moltto focoso…

Tantissimi sono stati i commenti proprio a questa foto con gli utenti del web che si sono scatenati chiamando in causa Elio, l’ex della donna, e tanti altri dettagli che, stando a questi haters, l’argentina avrebbe, ancora una volta nella sua vita, replicato pure con il nuovo compagno.

Di seguito anche il post Instagram con le foto dell’argentina, compresa quella tanto discussa nella vasca:

Alcuni dettagli su Angelo

Ormai da giorni si è avuta la conferma di questa nuova relazione di Belen con tale Angelo. Si tratterebbe, a detta di Diva e Donna, di un imprenditore di origine siciliana.

Il suo nome completo dovrebbe essere Angelo Edoardo Galvano e talle prime informazioni sul suo conto dovrebbe avere 34 anni.