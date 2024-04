Chiara Ferragni ha bisogno di 6 milioni di euro per rilanciare il suo impero. L’influencer è in cerca di nuovi soci.

La celebre influencer Chiara Ferragni si trova in una fase di grande difficoltà, con danni irreversibili all’immagine causati dal caso Balocco. Le ammissioni di colpa e le scuse pubbliche non sono state sufficienti a mitigare le conseguenze delle recenti controversie, tra cui la fine del matrimonio con Fedez e l’indagine per truffa aggravata.

Questi eventi hanno causato la rescissione contrattuale con Safilo e l’esclusione dalla campagna pubblicitaria della Coca-Cola, oltre a un calo di attività sui social e di sponsorizzazioni. Ma l’influencer non si da per vinta ed è pronta a rilanciare il suo impero. Tuttavia, per farlo ha bisogno di sei milioni di euro.

Chiara Ferragni: una nuova strategia da cui ripartire

Di fronte a questa situazione critica, la strategia per risollevarsi prevede l’inserimento di capitali freschi e l’individuazione di nuovi soci.

Secondo fonti affidabili, Chiara Ferragni avrebbe bisogno tra i 5 e i 6 milioni di euro per garantire la sopravvivenza del suo impero. Tra i potenziali investitori si profilano figure di spicco del settore della moda e del business. Tuttavia, l’ingresso di nuovi soci comporterebbe una riduzione del potere decisionale della Ferragni, già in difficoltà sia sul piano personale che professionale.

Chiara Ferragni: l’impero imprenditoriale cerca nuovi soci

Nonostante le dure critiche e il periodo negativo, Chiara Ferragni ha ancora molti sostenitori dalla sua parte. Ma solo con questi non riuscirà a mantenere saldo il suo impero.

Infatti, adesso è alla ricerca di nuovi capitali e di nuovi soci per garantire la sopravvivenza del suo brand. Riuscirà nella sua impresa? Ma soprattutto, migliorerà la gestione del suo business allontanando le mele marce che potrebbero averle causato tutti i problemi giudiziari in cui si ritrova oggi?