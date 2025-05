Nuovo tormentone sulla possibile gravidanza della cantante Annalisa. Un dettaglio notato dai fan sembra aver tolto ogni dubbio.

Ha da poco raccontato il suo rapporto con il proprio corpo alla soglia dei 40 anni, ma adesso Annalisa è tornata a far parlare di sé per un dettaglio che ha insospettito i fan e che farebbe riferimento, di nuovo, all’ipotesi di una gravidanza già iniziata. I dubbi dei seguaci della bella cantante sono iniziati dopo averla vista sul palco insieme ad Irama recentemente.

Annalisa e le voci di gravidanza

Aveva chiesto rispetto in passato per quanto concerne i rumors e le indiscrezioni a proposito di una possibile gravidanza. Eppure, Annalisa è costretta di nuovo a fare i conti con tali voci. La donna, infatti, alcuni mesi fa era già stata “attenzionata” riguardo questo argomento e aveva scelto di dire la sua in modo molto diretto.

Nali aveva spiegato di essere rimasta molto scocciata per il modo indelicato in cui tali illazioni erano venute fuori. “Credo sia una conseguenza della notorietà, ma pure dei tempi in cui viviamo, con un’attenzione morbosa sulle vite private”, erano state le sue parole al Corriere della Sera.

L’esibizione con Irama e il dettaglio notato: il video

Adesso, però, ci risiamo, anche se a riportare la possibile novità sulla cantante sono stati i suoi stessi fan. Infatti, dando uno sguardo ad un video di una recente esibizione con Irama al suo concerto, moltissimi utenti si sono sbizzarriti osservando un dettaglio legato al comportamento dei entrambi gli artisri. “Ma nessuno ha notato il pancino?”, “Avete visto come si è toccata in pancia quando Irama ha cantato ‘Another love’?”, “Dai è incinta, si vede”.

Le parole dei fan della cantante saranno profetiche per qualche annuncio imminente da parte della donna oppure no? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore o nelle prossime giornate…