“C’è qualcosa sotto”: sospetto flirt per Emma Marrone

Potrebbe esserci un nuovo amore nella vita di Emma Marrone almeno questa è l’indiscrezione che circola nelle ultime ore.

Ha festeggiato il suo compleanno con un mix di emozioni intense e anche un regalo “a luci rosse” davvero particolare. Stiamo parlando di Emma Marrone che si trova ora nuovamente al centro delle attenzioni dei media per una segnalazione che la vorrebbe molto vicina ad un uomo. Per alcuni fan è possibile che ci sia in corso un flirt o comunque che ci sia “sotto qualcosa”.

Emma Marrone e l’amore

Nel corso degli anni Emma Marrone è sicuramente stata al centro di tantissimi rumors legati anche alla sua vita privata. Dopo la nota relazione con Stefano De Martino con cui è ancora oggi in contatto e con il quale condivide una grande amicizia, la cantante non sembra aver avuto storie importanti o “degne di nota”.

In questo senso, in tema amore, a Vanity Fair la donna aveva detto: “Non so se mi manchi l’amore”. E ancora: “Sono fiduciosa: prima o poi qualcuno arriverà…Mi dirà: ‘Saliamo in macchina con un panino e andiamo a mangiarcelo di fronte al mare’. Io non ho bisogno di essere corteggiata: di fiori e regali non me ne frega niente. Mi bastano le cose semplici… Sogno ancora il grande amore, e me lo merito. Se non trovo quello, mi tengo la Play”.

La segnalazione e il sospetto flirt

In questo senso, in chiave amore, nelle ultime ore via social è arrivata una particolare segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano che potrebbe far pensare ad un flirt in corso dell’artista. “Circa 2 settimane fa a Milano, mia cugina ha incontrato in pizzeria Emma Marrone, diceva di aver risposto 2 volte al telefono dicendo ‘Matte'”, si legge nel messaggio ricevuto dalla Marzano.

E ancora: “Adesso stavo vedendo i profili e tutte le foto di Matteo Martari sono con i like di Emma… C’è di sicuro qualcosa sotto al 100%”. Avrà ragione questa utente oppure si tratterà solo di una voce senza fondamento? Staremo a vedere.