Lutto in Mediaset: il triste annuncio in diretta tv di Federica Panicucci

Nel corso della trasmissione Mattino 5 su Canale 5, l’annuncio di Federica Panicucci e Francesco Vecchi su un terribile lutto che ha colpito Mediaset.

Ore di grande tristezza in casa Mediaset per la prematura scomparsa di Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu, vicedirettore generale dell’Informazione. L’annuncio della morte della donna è arrivato anche nel corso della trasmissione odierna di ‘Mattino 5’ con Federica Panicucci e Francesco Vecchi che si sono uniti al dolore della famiglia della donna. Si tratta di una perdita molto importante dopo quella di qualche mese fa di un’altra dipendente molto amata.

Lutto a Mediaset

Un terribile lutto ha colpito la famiglia di Mediaset e tutti coloro che lavorano in azienda. Infatti, nelle scorse ore è venuta a mancare Sabrina Giuliodori, moglie di Andrea Delogu, vicedirettore generale dell’Informazione. A darne comunicazione Con un necrologio pubblicato sul Corriere della Sera, sono stati appunto il marito della compianta donna insieme ai figli Leonardo e Giulia e gli affetti più cari.

La dipartita della Giuliodori è successivamente diventata nota anche per via dei tanti messaggi pubblici di diversi volti noti del Biscione che si sono voluti unire al dolore della famiglia. In particolare, oggi, sono stati Federica Panicucci e Francesco Vecchi, durante ‘Mattino 5’, a salutare e porgere le proprie condoglianze alla famiglia.

Le parole di Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Verso la fine della puntata odierna di ‘Mattino 5’, Vecchi ha detto: “Un grande lutto ha colpito la famiglia di Mediaset, con la scomparsa di Sabrina Giuliodori, moglie del nostro caro amico Andrea Delogu, vicedirettore generale dell’Informazione”.

Lo stesso ha fatto Federica Panicucci: “Tutta Videonews, tutti noi di Mattino Cinque ci stringiamo al nostro caro Andrea, lo abbracciamo forte, così come ai suoi figli e a tutta la famiglia. Con questa brutta notizia dobbiamo chiudere adesso, ci vediamo domani. Grazie per averci seguito come sempre”.

Da quanto si apprende i funerali della donna sono previsti nella giornata di mercoledì 28 maggio 2025 presso la chiesa di San Fedele, piazza San Fedele, a Milano.