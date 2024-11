Tragico lutto colpisce l’azienda Mediaset: la giovane barista di 26anni muore a causa di un incidente. Sgomento tra i colleghi.

La rete di Mediaset è stata scossa da un triste lutto. Lunedì 11 novembre 2024, Milano è stata teatro di un tragico incidente che ha visto perdere la vita Arianna Paola Alberga, una giovane barista di 26 anni che lavorava negli studi Mediaset di Segrate.

La ragazza è deceduta sul colpo dopo che l’auto su cui viaggiava è stata trafitta dal guardrail in viale Fulvio Testi, all’incrocio con via Enrico Ferri, a Cinisello Balsamo, nei pressi di Milano.

Dettagli dell’incidente che ha scosso Mediaset

L’incidente si è verificato intorno all’una e trenta di notte. Arianna Paola Alberga era in auto con un ragazzo di 26 anni, che è rimasto ferito, ma non in pericolo di vita. Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo.

L’impatto è stato violento, con il guardrail che ha perforato l’auto, rendendo necessari l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i due giovani dal groviglio di lamiere.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che non ci siano altre vetture coinvolte nell’incidente. La polizia, intervenuta sul luogo insieme agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco, sta indagando per chiarire la dinamica e le possibili cause dell’incidente.

Il cordoglio di Mediaset e dei colleghi

Arianna Paola Alberga lavorava come barista presso gli studi Mediaset di Segrate, dove era molto apprezzata dai colleghi per la sua gentilezza e disponibilità.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato un profondo senso di sgomento e tristezza tra tutti coloro che lavoravano in questa sede.

Mediaset non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il dolore e il cordoglio per la tragica perdita di una giovane vita sono palpabili all’interno dell’azienda. I colleghi di Arianna si sono uniti in un commosso saluto alla ragazza.

Di seguito, il commosso messaggio condiviso a Mattino5: