Alessia Marcuzzi celebra i 52 anni in montagna, sul set fotografico. I suoi collaboratori le fanno una sorpresa inaspettata.

Alessia Marcuzzi ha festeggiato i suoi 52 anni in modo inaspettato: lavorando. La conduttrice, infatti, si trovava su un set fotografico nella splendida Val di Non, in Trentino-Alto Adige, probabilmente per uno dei suoi progetti legati alle sue aziende. Nonostante fosse una giornata di lavoro, Marcuzzi ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram alcuni scatti del compleanno, che ha trascorso immersa nella natura. Scopriamo che cosa ha fatto per il suo giorno speciale.

Alessia Marcuzzi: un compleanno speciale con i collaboratori

La giornata di Alessia Marcuzzi non è stata solo lavoro, ma anche un momento di festa. Circondata dai suoi collaboratori più stretti, la showgirl si è anche ritagliata del tempo per celebrare il compleanno con un pranzo all’aperto, tra la bellezza delle montagne e il fresco dell’autunno.

Tra i regali più apprezzati, tanti mazzi di fiori, che le sono stati donati dai suoi colleghi e amici.

Qui le foto di Alessia Marcuzzi con i doni dei suoi collaboratori.

Non sono mancati i messaggi di auguri per Alessia Marcuzzi da parte dei suoi amici. Tra i messaggi più noti ci sono quelli di Laura Pausini, Victoria Cabello, Caterina Balivo e Stefania Orlando.

Nonostante la pioggia di auguri ricevuti, un’assenza ha attirato l’attenzione: quella di Stefano De Martino. Dopo le voci di un possibile ritorno di fiamma tra i due, circolate a inizio ottobre, la sua mancanza di commento ha suscitato qualche curiosità tra i fan.

Alessia Marcuzzi: un auto-regalo spaziale

Nella mattina di martedì 12 novembre, la showgirl ha condiviso uno scatto in cui mostra il suo auto-regalo.

“Per il mio compleanno mi sono regalata la Luna” scrive sotto alla foto in cui mostra la sua nuova borsa realizzata dal suo brand Marks&Angel, in abbinamento ad un consiglio astrologico realizzato dall’astrologo Paolo Crimaldi.