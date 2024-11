Arrivano le confessioni di Belen su Stefano De Martino a margine della partenza della terza stagione di ‘Amore alla prova – La crisi del settimo anno’ su Real Time.

È tutto pronto per l’atteso ritorno in tv di Belen Rodriguez. L’argentina, dopo l’addio a Le Iene e a Mediaset, dal 20 novembre debutterà su Real Time al timone di ‘Amore alla prova – La crisi del settimo anno’. In occasione della partenza del programma, la showgirl ha parlato anche della sua vita privata e delle sue crisi passate, compresa quella con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez e la crisi con Stefano De Martino

Come detto, tutto è pronto per vedere Belen all’opera con ‘Amore alla prova – La crisi del settimo anno’ su Real Time e in questo senso, al settimanel Di PiùTv, come riportato da diversi media, l’argentina ha raccontato alcuni aneddoti delle sue relazioni passate, compresi momenti difficili con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez

“È così, la crisi del settimo anno con Stefano l’avevamo pure superata“, ha dichiarato l’argentina. “Ma alla fine dopo dieci anni ci siamo comunque lasciati”. Ad ogni modo, però, la bellissima Belen sta comunque vivendo questo periodo con grande serenità: “Mi sento una donna diversa, più sicura di me. Certo, il fisico non è più quello di quando avevo trent’anni, ma comunque non mi sento vecchia. Ho acquisito più consapevolezza. E forse pure un pizzico di saggezza in più”.

La trasmissione e il ruolo dell’argentina

A Di PIùTv, inoltre, ci sono stati anche dettagli in merito al ruolo dell’argentina nella trasmissione. Pare, infatti, che gli autori abbiano spifferato un po’ quello che sarà il compito della Rodriguez. Belen “seguirà passo dopo passo le evoluzioni di questo periodo di prova, raccontando le loro vicissitudini: per loro sarà una compagna di viaggio, una complice, una spalla pronta ad ascoltare i loro stati d’animo, a consigliarli e ad aiutarli”.