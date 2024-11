GF, Stefania Orlando si scaglia contro Lorenzo: “Lo fa per il suo ego”

Sono arrivati alcuni commenti pesanti sul GF da parte di Stefania Orlando che ha parlato di Lorenzo Spolverato e non solo…

Le vicende del Grande Fratello sono sotto gli occhi di tutti. In particolare stanno continuando a far parlare Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, ma anche Helena Prestes che si è in qualche modo inserita nel rapporto di coppia tra i primi due. A dire la sua sul tema è stata Stefania Orlando durante Pomeriggio 5 con Myrta Merlino.

GF, Stefania Orlando “contro” Lorenzo

Al Grande Fratello, ormai da diverse settimane, sono Lorenzo e Shaila ad aver attirato a sé le attenzioni del pubblico. La loro relazione è sotto gli occhi di tutti anche se nelle ultime ore sarebbe apparsa il “terzo incomodo”, Helena Prestes che con il ragazzo sembrava potesse instaurare un feeling speciale.

Di questo ha parlato a Pomeriggio 5 Stefania Orlando che non le ha mandate a dire proprio a Spolverato e al suo atteggiamento con le due donne.

Stefania Orlando

L’opinionista ha spiegato che Lorenzo si starebbe comportando in questo modo con le due donne, ed in particolare con Helena, per “il suo ego”.

Su Helena, la Orlando ha detto sempre Pomeriggio 5: “Perché si è illusa all’inizio, ma lui l’ha illusa e continua ad illuderla”. E ancora: “Lui alimenta il suo ego attraverso questa povera ragazza che è totalmente vittima indifesa e non riesce a realizzare. Lui vuole prendere da lei (Helena ndr) un po’ di energia. Perché a lui piace avere sia la fidanzata che l’altra che alimenta il suo ego”.

Il rapporto tra gli Shailenzo

Per quanto concerne il rapporto tra Spolverato e Shaila, invece, i due sembrano sempre molto affiatati al netto, appunto, della presenza della Prestes. I due piccioncini si sono anche messi di recente dietro le tende lasciandosi andare ad effusioni piccanti. Su questo episodio, la Orlando ha chiosato con ironia: “Cosa è successo dietro le tende del Grande Fratello? La stagione dell’amore dei paguri”, le sue parole.