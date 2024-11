Madonna è tornata single: cosa è successo con l’ex giovane fidanzato

Sembra essersi conclusa la storia tra la pop star Madonna e il giovane, ormai ex, fidanzato Akeem Morris. Ecco cosa è successo.

La storia tra Madonna e Akeem Morris, giovane calciatore di 28 anni, sembra essere giunta al termine. A riportare l’indiscrezione sono stati i tabloid inglesi tra cui Il Daily Mail. Pare che la pop star e il ragazzo si siano lasciati definitivamente in questi giorni, precisamente intorno alla fine del mese di ottobre. In questo senso sarebbero stati svelati anche i motivi della rottura.

Madonna e Akeem Morris si sono lasciati

Alla fine, evidentemente, non era amore… Madonna e Akeem Morris si sono lasciati. Questa la notizia che arriva dal Daily Mail e che annuncia la fine della storia tra la pop star e il giovane calciatore 28enne. La loro relazione si sarebbe interrotta alcuni giorni fa, con la coppia che si sarebbe lasciata a fine ottobre.

Madonna

Da quanto si apprende, i due si sarebbero mollati in modo discreto alla fine di ottobre, pochi mesi dopo che lei aveva condiviso foto del loro 4 luglio insieme insieme a New York. In quegli scatti, i due apparivano abbracciati, con la mano di Akeem posata sul lato A della pop star.

La coppia si era fatta rivedere poi ad agosto durante il soggiorno di Madonna in Italia.

I motivi della rottura

Ma cosa sarebbe accaduto davvero tra i due? Secondo le dichiarazioni riportate dal Daily Mail “Madonna con questo toyboy ha riscontrato lo stesso problema che ha avuto con tutti i suoi uomini recenti: la differenza di età è diventata un problema. Provengono da epoche diverse. Madonna si è accorta che Akeem aveva uno sguardo sul mondo distante dal suo, proprio come è accaduto con i ragazzi che ha frequentato in passato”.

Di fatto, quindi, la differenza d’età ha avuto la meglio con l’addio che sarebbe stato inevitabile “senza rancori o drammi”.