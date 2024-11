La nuova esperienza ad Amici come maestra ma anche il rapporto con i colleghi e la Queen, Maria De Filippi. Parla Deborah Lettieri.

Ha iniziato in questa annata la sua esperienza ad Amici come insegnante di ballo. Stiamo parlando di Deborah Lettieri che a Tv, Sorrisi e Canzoni ha avuto modo di raccontare le proprie emozioni ma anche di svelare alcune sue preferenze tra colleghi oltre che descrivere meglio il feeling con Maria De Filippi e i comportamenti della Queen di Mediaset all’interno del programma.

Amici, Deborah Lettieri e la “preferenza” suoi prof

Parlando molto liberamente della sua esperienza ad Amici, Deborah Lettieri ha ammesso di essersi trovata molto bene e di essere stata molto emozionata alle prime battute del programma. Il motivo? Oltre alla presenza di Maria De Filippi, anche quella di Lorella Cuccarini, per lei “un mito”.

Maria De Filippi

“Maria è instancabile, lavorare con lei sprona tutti a dare il massimo, da noi insegnanti fino agli allievi”, ha detto Deborah con grande stima per la Queen di Mediaset. Passaggio importante poi sui colleghi con un focus sulla Cuccarini: “Lorella Cuccarini era il mio mito. Sono entusiasta di averla potuta conoscere. L’emozione che ho provato alla prima riunione era indescrivibile: mi ha conquistato con il suo modo di fare e la sua grande professionalità. Sto imparando molto da lei“, ha dichiarato con profondo rispetto e stima.

L’esperienza nella scuola

In generale sulla scuola e il suo modo di essere anche con gli allievi, la Lettieri ha spiegato: “Sono Deborah al 100%. Programmi come questo sono un trampolino di lancio, poi sta alla sensibilità di ciascuno imparare a sfruttare questa opportunità per crescere sia come artista che come persona”.

La professoressa ha anche spiegato che per i ragazzi l’essere “entrati nella scuola non significa” che “possono adagiarsi sugli allori. Nessuno di loro può essere certo di arrivare fino alla fine. Il percorso è lungo e ogni giorno è necessario dimostrare di meritarsi quella maglia”.

Insomma, la maestra sembra essere entrata a pieno ritmo nelle nuove vesti del talent di Canale 5 e sembra essere intenzionata a far crescere i ragazzi e le ragazze non solo dal punto di vista della danza ma anche, soprattutto, a livello personale nella vita. Staremo a vedere come andranno le prossime settimane e quali risultati saranno in grado di raggiungere i suoi allievi.