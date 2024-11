Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sbarca a Beautiful

Traguardo importantissimo per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi. La ragazza ha recitato nella soap Beautiful.

Un’esperienza incredibile che l’ha lasciata senza fiato e ricca di gioia. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, infatti, ha recitato per la prima volta nella famosissima soap opera… Beautiful. A renderlo noto è stata la diretta interessata con un post sui social con tanto di scatti relativi alle sue gesta insieme ai grandi attori.

Jasmine Carrisi recita in Beautiful

Per la prima volta in 36 anni, i protagonisti della soap più popolare al mondo, Beautiful, hanno registrato alcune puntate a Roma. La Capitale è diventata teatro di alcune scene dopo quelle famose in altre zone d’Italia come Como, Venezia, Portofino e la Puglia.

In questa occasione, a Roma, ecco Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, essere protagonista di alcune scene…

Jasmine Carrisi

Attraverso un post su Instagram, come detto, è stata proprio la ragazza a raccontare questa bellissima esperienza vissuta: “Incredibile aver partecipato a una puntata di Beautiful con la mia canzone in sottofondo”, ha scritto Jasmine a corredo della scena che la vede protagonista.

La Carrisi ha intrapreso la carriera di cantante proprio come suo padre e sui social ha poi dato alcune indicazioni ai suoi fan per vedere la puntata che la vede coinvolta.

Le reazioni

Ai tanti utenti che le hanno chiesto quando si potesse vedere la puntata, la giovane Jasmine ha risposto: “L’hanno mandata in onda ieri ma la sipuò vedere su Mediaset Infinity”. Alcuni fan, invece, hanno solo fatto i complimenti per il traguardo: “Sei bellissima e bravissima. Papà e mamma devono essere tanto orgogliosi di te”. “Un vero sogno, sono felice per te e per la tua famiglia che ti sostiene”, ha commentato un altro seguace della donna e della soap.