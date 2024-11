Flora Canto “minaccia” Enrico Brignano e chiama in causa… l’amante

I tanti impegni lavorativi e la volontà di trovare il giusto equilibrio: Flora Canto parla del rapporto con Enrico Brignano.

Una battuta, ma quanto basta per mandare un messaggio forte e chiaro al marito Enrico Brignano. Flora Canto ha raccontato a Nuovo Tv pregi e difetti del suo rapporto con il famoso attore e conduttore, compresa la necessità di trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata. Una esigenza che è stata evidenziata anche dalla “minaccia” di un amante…

Flora Canto e il rapporto con Enrico Brignano

Insieme hanno creato una bellissima e affiatata famiglia ma il lavoro di entrambi, spesso, diventa un ostacolo. Anche per questo, Flora Canto ha raccontato a Nuovo Tv, le cui parole sono state riprese anche da Leggo, la necessità di trovare il giusto equilibrio tra impegni professionali e privati con suo marito.

“L’assenza di mio marito nella vita quotidiana per gli impegni tra teatro e tv, è un tema su cui discutiamo molto, tanto che l’ho invitato a trovare un compromesso tra la gestione dei figli e il lavoro”, ha raccontato la Canto.

In questo senso è arrivata anche una minaccia, anche se per il momento solo in tono ironico ad Enrico Brignano: “Altrimenti dovrei trovarmi un amante e non sarebbe una cosa carina per lui. Insomma, come si dice, ‘uomo avvisato mezzo salvato'”.

Lo spettacolo della donna a teatro

Intanto la bella Flora è protagonista a teatro con lo spettacolo ‘Me la canto e me la sogno‘ in cui “parlo anche delle mogli dei grandi personaggi storici, sconosciute a molti, ma che in realtà sono state la fortuna dei loro mariti. Un po’ come lo sono stata io per Enrico”.

E ancora: “È uno spettacolo brillante che ha basi autobiografiche. Si parlerà del rapporto uomo donna, moglie-marito, del ruolo di mamma e di quello di artista […]”.