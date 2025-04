Dopo il Grande Fratello, Shaila Gatta preoccupata per il peso. La ballerina confessa: “Non ho perso solo chili…”.

Il percorso di Shaila Gatta al Grande Fratello si è concluso tra lacrime, delusioni e decisioni dolorose. La ballerina, durante la finale del reality show, ha scelto di chiudere la sua relazione con Lorenzo Spolverato in diretta, accusandolo di non averla rispettata e definendo il loro amore “tossico“. Un gesto forte che ha diviso il pubblico ma che, a detta sua, è stato compiuto con piena consapevolezza e lucidità.

Ma una volta terminata l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, la ballerina ha fatto nuove rivelazioni che hanno suscitato grande preoccupazione tra i suoi fan.

Le parole forti di Shaila: “Spero che gli hater smettano”

In queste ore, Shaila è tornata a parlare su Instagram, condividendo uno scatto in cui si mostra sulla bilancia. Il suo peso è sceso a poco più di 51 chili, ma il vero messaggio va ben oltre l’aspetto fisico: “Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare…“.

La ballerina ha invitato i follower ad avere più empatia e ad abbandonare i giudizi affrettati. Le critiche online, infatti, hanno avuto un peso non indifferente nel suo malessere, e il suo appello è chiaro: “Andate piano. Con le parole, con i giudizi“.

Shaila Gatta: una scelta difficile, ma consapevole

Shaila ha ribadito di aver preso la decisione di lasciare Lorenzo senza farsi influenzare da nessuno, nemmeno dai fan o dalla famiglia. In un messaggio affidato a Daniele Dal Moro, ha precisato di aver scelto sé stessa, per la prima volta, consapevole di ciò che ha vissuto e di ciò che merita.

“Mi voglio bene prima di chiunque altro. Ho scelto me e lo farò per tutta la vita” ha scritto.

Il suo sfogo dopo il Grande Fratello mette in luce il lato più umano dei personaggi televisivi, spesso sommersi da aspettative e critiche. Una lezione di amore per sé stessi che merita attenzione e rispetto.