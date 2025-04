“Si vive di realtà”: Shaila Gatta rompe il silenzio su Lorenzo dopo il GF

Dopo la fine del Grande Fratello, Shaila Gatta ha deciso di parlare con i fan facendo chiarezza anche sulla fine della storia con Lorenzo Spolverato.

La fine della storia con Lorenzo Spolverato, il retroscena sul presunto schiaffo dato al ragazzo, e adesso anche alcune precisazioni. Shaila Gatta è tornata a parlare dell’esperienza al Grande Fratello dopo la fine del reality sottolineando alcune situazioni che si sono venute a creare tra la finalissima del programma e le prime ore successive.

Shaila Gatta parla dopo la fine del GF

Il ritorno alla normalità avverrà gradualmente per i concorrenti del Grande Fratello che hanno finito da poco il reality. Anche Shaila Gatta, sebbene non sia giunta alla finale, non si è ancora del tutto ripresa. In questo senso, l’ex Velina ha deciso di rompere il silenzio spiegando, appunto, perché sia risultata non troppo attiva dopo la fine del programma.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

Tramite una storia su Instagram, la Gatta ha parlato con i suoi fan: “Mi vedete distaccata perché voglio rilassarmi un po’”, ha dichiarato la ragazza. “Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono accanto. Questo è quello che conta, si vive di realtà e non di idealizzazioni. Per tutto ciò che sto vedendo, ringrazio chi mi è vicino”.

La verità sulla storia con Lorenzo Spolverato

Successivamente, anche tramite alcuni messaggi resi pubblici in alcuni post su X, la Gatta ha fatto chiarezza anche sulla fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato. “Ho scelto con la mia testa in base a ciò che ho visto e soprattutto uscendo fuori e acquisendo lucidità”, ha spiegato nel messaggio. “So quello che ho vissuto e sinceramente è ridicolo pensare che io possa farmi influenzare dai miei fan quando ho sempre lottato contro tutti per questo amore. Compreso la mia famiglia”.

Shaila ha poi terminato il pensiero dicendo: “Questi discorsi ridicoli li lascio a qualcun altro. Che ognuno accetti le cose come stanno, e soprattutto mi voglio bene prima di chiunque altro. Ho scelto me per la prima volta come si deve, e lo farò per tutta la vita. Mi è servita la lezione“, le sue parole che sembrano essere state mandate in una conversazione con Daniele Dal Moro.