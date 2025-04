“Ho fatto la liposuzione”: il racconto di Valerio Scanu in tv

Intervenuto in televisione a ‘La Volta Buona’, Valerio Scanu ha raccontato la personale esperienza con la liposuzione e altri trattamenti.

Il botta e risposta con Tony Effe ma anche l’esibizione canora sulle note della canzone dell’artista romano ‘Damme ‘na mano’. Stiamo parlando di Valerio Scanu che nel salotto de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo si è preso di nuovo la scena, anche se questa volta per argomenti diversi da quelli prima citati. Il cantante, infatti, ha svelato che a 20 anni si era sottoposto alla liposuzione ma non è rimasto soddisfatto della sua decisione.

Valerio Scanu: il racconto sulla liposuzione

Ospite della trasmissione pomeridiana di Rai 1, ‘La Volta Buona’, con Caterina Balivo, Valerio Scanu ha raccontato alcuni retroscena legati al suo rapporto con la chirurgia estetica. Nello specifico, il cantante ha svelato di essersi sottoposto a vent’anni ad un intervento di liposuzione che, per la verità, non lo ha lasciato soddisfatto.

“Io ho fatto la liposuzione a 20 anni ma mi sono pentito di aver scelto quel medico per farla”, ha ammesso Scanu nel salotto della Balivo. Poi, spiegando i motivi del pentimento: “Sono dovuto andare da un altro a rimediare i danni. Ho scelto di fare l’intervento perché a 20 anni avevo i ‘fianchetti’ e mi avevano detto che quello era grasso depositato che non si sarebbe eliminato con la dieta o con l’attività fisica e quindi l’intervento era un rimedio ‘facile'”.

I problemi dopo la liposuzione

Scanu ha spiegato che tale intervento gli era stato presentato “quasi come una ‘passeggiata’” e per questo lo fece ma senza fare i conti con le possibile conseguenze. “Ma ci sono stati dei danni. Sono dovuto andare a rimediare da un altro dottore perché praticamente io alzavo il braccio e dall’addome vedevo i segni delle canule che avevano inserito durante l’operazione”.

in generale il cantante si è detto pro chirurgia e, in questo senso, ha svelato: “Ho fatto anche l’addominoplastica perché avevo uno scollamento della parete addominale e, poi, avevo la pelle in eccesso che ho tolto perché non mi piaceva, io credo che ognuno debba sentirsi bene con se stesso