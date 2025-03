Nuovo capitolo della discussione a distanza tra Valerio Scanu e Tony Effe. L’artista sardo, infatti, ha punzecchiato il rapper con un video.

Sono ancora scintille a distanza tra Valerio Scanu e Tony Effe. Dopo il botta e risposta delle ultime settimane, ecco l’artista sardo prendersi di nuovo la scena e tornare virale sul web. Il cantante, infatti, ha pubblicato un video nel quale canta, a modo suo, la canzone ‘Damme na’ mano’ che proprio Effe aveva portato al Festival di Sanremo 2025.

Valerio Scanu, la polemica con Tony Effe

La polemica tra Valerio Scanu e Tony Effe continua a distanza. Il tutto era iniziato da una risposta data da Scanu durante il programma ‘Maschio Selvaggio’ su Rai Radio 2. Il cantante aveva commentato duramente la performance di Effe a Sanremo 2025 sottolineando come, di fatto, il rapper non fosse così abile nell’intonazione e non fosse capace di cantare neppure così bene con l’autotune.

Da lì era andata in scena una vera e propria sfida a distanza tra i due che si erano punzecchiati dalla consegna del Tapiro a Effe fino alle ultime dichiarazioni di Scanu a ‘La Volta Buona’ dove aveva ribadito il suo pensiero e aveva fatto una mezza promessa sull’esibirsi sulle note della canzone ‘Damme ‘na mano’, quasi a voler dimostrare di poterla fare meglio del cantante originale, Effe appunto.

Il video di Scanu che canta ‘Damme ‘na mano’

Detto, fatto. Sui social, su TikTok precisamente, ecco Scanu essere diventato virale con tanto di breve videoclip nel quale, appunto, canta sulle note di ‘Damme ‘na mano’. Valerio ha usato la sua abilità per fare una versione diversa dall’originale stuzzicando, quindi, Tony Effe con tanto di occhiolino finale quasi a voler provocare una reazione. Cosa farà l’artista romano? Staremo a vedere se vorrà rispondere a modo suo in qualche modo.