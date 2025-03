La madre di Fedez risponde a Marracash: ma è giallo sui social

Marracash ha attaccato Chiara Ferragni, Fedez e la loro storia definita falsa. La madre di Federico ha deciso di rispondere salvo poi ripensarci.

Sarebbero stati insieme alla festa dei compleanno dei figli, ma per loro non sembrano poterci essere momenti di troppa serenità. Stiamo parlando di Chiara Ferragni e Fedez che sono stati chiamati in causa da Marracash che ha pesantemente criticato la loro relazione e il loro matrimonio. Parole durissime alle quali ha voluto replicare, in parte, la madre di Federico, Annamaria Berrinzaghi. Anche se sulla sua risposta aleggia un piccolo giallo.

Marracash contro i Ferragnez

“La relazione di Fedez e Chiara era la vera truffa”. Sono state queste le parole di Marracash a Francesco Oggiano, giornalista che lo ha intervistato nelle ultime ore nel podcast Fuori dalla Bolla. L’artista si è scagliato contro i Ferragnez e lo ha fatto con frasi durissime. “Io trovo che quella cosa lì sia criminale”, ha aggiunto ancora Marracash.

L’uomo ha sottolineato come tutto quello che è venuto a galla sui Ferragnez sia assolutamente un male anche per i giovani: “Trovo che vendere ai ragazzi un concetto di amore che non esiste sia sbagliato. L’amore c’è, esiste ma è molto più sfaccettato, molto più complesso. […] Quando tu basi tutto il tuo business su vendermi una famiglia perfetta che poi la gente sogna di avere, e che non ha perché non esiste nella realtà, non è neanche la loro… Lo sappiamo tutti, ecco: quella cosa lì la trovo criminale“.

La madre di Fedez risponde: il giallo della storia

In tutto questo, al netto di una non risposta da parte di Chiara e Federico, a replicare di ha pensato la madre di Fedez, la signora Annamaria Berrinzaghi. La donna ha pubblicato, come mostrato anche da Today, una storia su Instagram salvo poi cancellarla (o almeno in questo momento non risulta essere visbile). La donna ha scritto: “Giudicare quando non si conoscono le vicende. Per questo ci sono già i famosi giornalisti o giornalai. Forse forse però nessuno avrebbe ripreso l’intervista”.

Come detto, attorno a questa replica, però, c’è un alone di mistero visto che, al momento, la storia Instagram in questione non pare essere presente. Possibile, quindi, che la madre del rapper abbia deciso di tornare sui suoi passi cancellandola.