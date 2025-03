Dove Cameron parla del fidanzato Damiano David e rivela: “È la persona più adorabile che io conosca, lo vedo anche quando gioca a calcetto”.

Dove Cameron, famosa attrice e cantante, ha parlato del suo compagno, Damiano David, frontman dei Maneskin, in un podcast per la stazione radiofonica statunitense MyFm 104.3. Si tratta di una delle rare occasioni in cui la coppia svela i retroscena dietro la loro storia, e le parole della cantante hanno sorpreso i fan del frontman dei Maneskin. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Dove Cameron innamorata di Damiano David

L’artista ha elogiato Damiano per la sua personalità affettuosa e supportiva, descrivendolo come “La persona più sana, adorabile e gentile” che abbia mai incontrato.

La coppia, che da tempo condivide momenti intimi e significativi, ha anche trovato un equilibrio nei rispettivi interessi. Damiano David, noto per la sua passione per il calcio, continua a giocare a calcetto ogni volta che ne ha l’occasione.

Dove Cameron – www.donnaglamour.it

Dove, nonostante il freddo pungente, non ha mai esitato a seguirlo alle partite, dichiarando con affetto che non vedeva l’ora di vederlo in pantaloncini e maglietta. “Lui adora giocare a calcio, non voleva che lo andassi a vedere, invece io non vedevo l’ora di vederlo in pantaloncini e maglietta, giocare mentre fuori c’erano zero gradi” ha rivelato.

Damiano David e Dove Cameron: un modello di relazione sana

Oltre a parlare della passione di Damiano per il calcetto, Dove ha anche raccontato quanto la loro relazione sia sana e solida. “Non ci siamo mai sentiti come estranei” ha detto l’attrice, rivelando che, fin dai primi mesi insieme, hanno affrontato insieme momenti di crescita e riflessione personale.

La relazione con Damiano ha avuto un ruolo importante nell’aiutarla a riconoscere e accettare aspetti di sé stessa che in precedenza non riusciva a comprendere appieno.

“Ho dovuto riesaminare tutte le cose che pensavo fossero sbagliate in me” ha spiegato Dove. “Lui è stato così determinante nel guarire il modo in cui mi vedevo“. Queste parole evidenziano quanto Damiano abbia avuto un impatto positivo sulla vita di Dove, contribuendo alla sua crescita personale e affettiva.