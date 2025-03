Una coppia molto bella e innamorata quella tra Damiano David e Dove Cameron. Il simpatico retroscens velato dalla donna.

La loro relazione va avanti a gonfie vele tanto che ormai vivono insieme nella bellissima dimora di New York. Stiamo parlando di Dove Cameron e Damiano David che, al netto della grande privacy sulla loro storia, sono tornati ad essere sulla bocca di tutti nelle ultime ore in occasione dell’uscita e del grande successo del suo nuovo singolo, ‘Too Much’.

Dove Cameron e la storia con Damiano David

Intervistata da E! News The Rundown in occasione del suo ultimo brano, ‘Too Much’, Dove Cameron ha avuto modo di rivelare alcuni aneddoti anche di coppia chiamando in causa le sue abitudini private e quelle di Damiano David. “Lui mi fa sentire bene, mi ha fatto scoprire lati di me che non conoscevo”, ha detto la modella, attrice e cantante.

La donna ha spiegato che proprio grazie alla serenità e al rapporto con Damiano è riuscita ad avere lo spunto per scrivere ‘Too Much’: “È stato davvero illuminante per me, perché mi sono guardata indietro e ho pensato a vecchi appuntamenti, capendo come dovrebbe essere una vera relazione. Ed è grazie alla nostra relazione sana se sono riuscita a scrivere questa canzone”.

L’abitudine in casa alla sera

La Cameron ha poi aggiunto un simpaticissimo aneddoto relativo alla sua vita privata e a quella della coppia. Riguardo le loro abitudini, infatti, la donna ha raccontato che insieme a Damiano, di solito, fanno cose molto semplici. “In passato ho frequentato diverse persone, ma nessuno mi ha fatto provare quello che sento per lui. Ci stiamo godendo la nostra routine, siamo molto riservati”. E ancora: “Per esempio intorno alle 18 siamo già in pigiama e ci mettiamo davanti alla tv per vedere Lost (ride ndr)”.