Damiano David ha fatto il grande passo: ora convive con la fidanzata Dove Cameron a New York, lontano dai Maneskin.

Ormai il cantante dei Maneskin, Damiano David, è sempre più distante, non solo dalla sua band, ma anche dalla sua città Natale. Infatti, il frontman della rockband romana ha fatto il grande passo insieme alla sua nuova fidanzata e ha deciso di andare a convivere molto lontano da casa: a New York City.

Vivendo insieme nella Grande Mela, Damiano e Dove cercano di trascorrere quanto più tempo possibile insieme, nonostante gli impegni lavorativi di entrambi. La decisione di stabilirsi a New York facilita la loro relazione a distanza, con lui originario di Roma e lei residente a Los Angeles.

Damiano David: una nuova vita a New York

Le immagini scattate dal settimanale Chi mostrano la coppia rientrare a casa dopo una serata al Tonight Show di Jimmy Fallon, dove Damiano ha presentato il suo nuovo singolo, Silverlines, e ha anticipato l’uscita del brano Born With a Broken Heart.

Dove era presente per supportarlo, dimostrando il forte legame tra i due. Sebbene entrambi abbiano cercato di evitare i paparazzi, l’attrice è stata immortalata mentre tentava di nascondersi dalle telecamere.

Damiano David

Ma per Damiano questi non sono gli unici cambiamenti. Infatti, negli ultimi mesi il cantante ha sorpreso i fan con un cambiamento radicale nel suo look. Mentre in passato era noto per il suo stile rock and roll, oggi sfoggia un look vintage e retrò.

Questo cambiamento di stile rappresenta una parte del percorso personale di Damiano, che in un’intervista con Fabio Fazio ha rivelato di sentirsi diviso tra due anime. Essendo giunto a una fase matura della sua carriera, ha deciso di esplorare questo lato meno conosciuto, pur mantenendo viva la sua identità rock.

Il futuro dei Maneskin: pausa o addio?

Anche se Damiano si sta dedicando a nuovi progetti, non significa che i Maneskin siano un capitolo chiuso.

Durante l’intervista a Che Tempo Che Fa, il cantante ha chiarito che il gruppo non è stato sciolto, ma al momento è in una fase di pausa, in modo che ognuno si prenda lo spazio per una crescita personale e artistica.