Khaby Lame ha ufficialmente superato Chiara Ferragni nella classifica di Forbes: il suo guadagno è straordinario!

Khaby Lame, famoso creator italiano di origini senegalesi, continua a stupire il mondo dei social. Nell’ultima classifica pubblicata, Forbes lo ha inserito nella Top Creator mondiali, dove il giovane di Chivasso ha conquistato la decima posizione. Questo traguardo non solo attesta la sua popolarità internazionale, ma lo pone addirittura sopra Chiara Ferragni, icona italiana dell’influencer marketing, che è solo ventunesima.

Partito dalle case popolari e approdato alla ribalta internazionale grazie ai suoi video senza parole su TikTok, Khaby è diventato un fenomeno globale grazie alla sua impassibile ironia. Ma scopriamo i dettagli.

L’ascesa di Khaby Lame: guadagni e fama

Lame ha guadagnato una fama incredibile grazie ai suoi video di reazione, in cui, senza pronunciare una parola, ironizza con espressioni facciali uniche su scene di vita quotidiana.

In breve tempo, i suoi contenuti sono diventati virali, facendo di lui il tiktoker più seguito al mondo. Oggi conta oltre 244 milioni di follower su varie piattaforme, con un engagement rate dello 0,85%.

Secondo Forbes, Khaby Lame guadagna ogni anno circa 20 milioni di euro. Il giovane creator italiano è riuscito a sfruttare la sua unicità in un contesto dominato dall’intrattenimento visivo.

Qui il post di Forbes con tutti i maggiori creator.

Khaby Lame: un grande successo anche all’estero

Con la sua presenza nei Top 10 di Forbes, Khaby Lame si conferma una nuova icona italiana a livello internazionale. Il suo posizionamento rispetto a Chiara Ferragni testimonia non solo un cambio generazionale, ma anche la crescente influenza di figure digitali che puntano sull’autenticità.

Oggi Khaby sta avendo un grande successo anche, o soprattutto, all’estero. Infatti, sono sempre più numerosi i contenuti pubblicati in cui compaiono volti dello spettacolo, e non solo, internazionali. Tra questi vi sono gli attori della Marvel come Robert Downey Jr, o ancora Alicia Keys.