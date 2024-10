Dopo la burrascosa fine della relazione con Micaela Ramazzotti, Paolo Virzì ha un nuovo amore: la nuova fiamma del regista.

Il famoso regista italiano Paolo Virzì ha messo un punto sulla relazione con Micaela Ramazzotti e volta pagina. Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Virzì a Roma in compagnia della sua nuova compagna, Susanna. Gli scatti, pubblicati dal magazine, mostrano la coppia in atteggiamenti romantici, passeggiando mano nella mano per le strade della Capitale e condividendo momenti di complicità. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Paolo Virzì e Susanna: un nuovo inizio

Le immagini di Paolo Virzì con Susanna segnano l’inizio di un nuovo capitolo nella vita del regista, dopo le tensioni legate alla separazione da Micaela Ramazzotti.

Susanna, che ha 34 anni, è stata vista al fianco di Virzì, che di anni ne ha 60, mentre passeggiano spensierati in un clima di grande serenità.

La coppia è stata avvistata anche in un locale per un aperitivo, dove il regista non ha potuto fare a meno di scambiare affettuosi gesti con la sua nuova compagna.

La relazione con Micaela Ramazzotti e la lite pubblica

La vita privata di Paolo Virzì negli ultimi anni è stata al centro del gossip, soprattutto a causa delle liti pubbliche con l’ex moglie Micaela Ramazzotti. Dopo un matrimonio durato oltre dieci anni e segnato da crisi e riconciliazioni, i due si sono definitivamente separati nel 2023.

Nonostante la fine della loro relazione, i due sono stati protagonisti di un acceso diverbio per strada pochi mesi fa.

Durante la lite sarebbero volati insulti e persino oggetti, tanto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri.

Solamente pochi giorni fa è uscita la notizia secondo cui Micaela Ramazzotti ha seguito l’esempio dell’ex marito Virzì ritirando la denuncia.