Paolo Bonolis nuovo giudice di Tu si que vales, al fianco di Maria De Filippi? L’ipotesi sta infiammando il web.

Una grande novità per il mondo della televisione Mediaset: Paolo Bonolis è stato chiamato da Maria De Filippi a entrare a far parte del cast di Tu si que vales come nuovo giudice. Un sodalizio che rispecchia la forte stima reciproca tra i due volti storici di Canale 5, che si sono già ritrovati in occasione di “Avanti un altro! By Night“, ma che ora potrebbe portare Bonolis in una nuova avventura televisiva.

La mossa di Maria De Filippi: un giudice inaspettato

La scelta di Paolo Bonolis come nuovo giudice di Tu si que vales ha sorpreso molti, considerando che il conduttore, solitamente protagonista di programmi a sua firma, ha accettato un ruolo non suo.

La notizia è stata lanciata da Hit, e pare che Bonolis potrebbe subentrare al posto di Gerry Scotti o di Luciana Littizzetto, portando così una ventata di novità alla trasmissione.

Paolo Bonolis entra nella giuria di #TuSiQueVales: dovrebbe sostituire Luciana Littizzetto.



Fonte: Hit/Dagospia pic.twitter.com/RfItcm8lio — Trash Italiano (@trash_italiano) April 6, 2025

Tuttavia, al momento non sono giunte notizie ufficiali che confermerebbero i rumors.

Il coinvolgimento di Bonoli in questo popolare varietà di Canale 5, che fa concorrenza a Ballando con le stelle, potrebbe aumentare ulteriormente l’interesse per il programma.

Il cast del programma: una giuria speciale

Nel nuovo cast di Tu si que vales si preannuncia un gruppo molto interessante. Oltre a Paolo Bonolis, ci sarebbero Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto o Gerry Scotti e la confermata Sabrina Ferilli. Un mix di personalità diverse, che promette di offrire momenti di grande intrattenimento. Non è escluso che, oltre a loro, possa tornare anche il comico Giovannino, creando un clima ancora più variegato e divertente.

Nonostante le voci di un possibile approdo di Paolo Bonolis in Rai, il conduttore ha confermato nelle scorse settiane il rinnovo del suo contratto con Mediaset. Un ritorno che si concretizza con il revival di un programma che gli sta molto a cuore: Il senso della vita. Un progetto che aveva avuto un grande successo in passato e che Bonolis riporterà in onda con una versione aggiornata.