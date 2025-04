Il famoso truccatore dei vip, Diego Dalla Palma, ha raccontato alcuni episodi di violenza subiti da parte di una persona che riteneva molto cara.

In passato era stato protagonista di un tragico racconto di abusi da parte di un prete. Ora, intervenuto al podcast ‘One More Time’, con Luca Casadei, il noto imprenditore e truccatore dei vip, Diego Dalla Palma, ha svelato alcuni dettagli in merito ad una aggressione tremenda subita anni fa da parte della persona che amava e dalla quale, di fatto, è stato tradito.

Diego Dalla Palma e le frequentazioni sbagliate

Intervenuto nel podcast di Luca Casadei, ‘One More Time’, Diego Dalla Palma ha avuto modo di ripercorrere alcune della tappe della sua vita privata che lo hanno, se vogliamo, anche formato nel tempo. Tra i vari passaggi, l’uomo ha spiegato di non essere mai stato particolarmente fortunato con le sue frequentazioni, sia in amicizia che in tema amore.

“Sono stato molto sciocco perché ho incontrato diversi approfittatori nella mia vita”, ha sottolineato il truccatore dei vip. L’uomo ha sottolineato, in linea generale, di aver dovuto fare i conti con “persone disoneste”, alcune delle quali oltre a farlo soffrire mentalmente, gli hanno inflitto anche dure conseguenze lato fisico.

L’aggressione e le gravi conseguenze

L’uomo ha detto, senza mezzi termini, di essere stato aggredito e “massacrato in casa”, nell’abitazione dove viveva a Milano. Dalla Palma ha precisato quanto accaduto anni fa: “Sono stato assalito in casa da una persona con cui uscivo, alla quale ho aperto la porta ma io non ricordo più niente”.

E ancora: “Sono dovuto andare due mesi all’estero per risolvere un problema a un testicolo, uno a un polmone e uno a un timpano. Avevo una relazione con questa persona e mi ha chiesto probabilmente dei soldi. Lui mi ha tramortito e ha cercato di strangolarmi“.

Il truccatore e imprenditore ha aggiunto che l’uomo che lo aveva aggredito era capoverdiano e che, solo dopo il suo sfortunato episodio subito, aveva scoperto che tale individuo avesse trascorso quattordici anni in carcere a Capoverde a causa di una serie di reati pesanti.