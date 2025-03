Maria De Filippi invita Paolo Bonolis a una puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Scopri la sua reazione!

Maria De Filippi è stata l’ospite speciale di Avanti Un Altro! By Night, il programma condotto da Paolo Bonolis, e i momenti iconici sono stati tantissimi. Ma c’è stato un momento in particolare che ha colto di sorpresa. Infatti, la “queen” di Mediaset ha fatto una proposta inaspettata al conduttore televisivo: partecipare a Uomini e Donne, nel Trono Over. Ma scopriamo qual è stata la reazione di Paolo Bonolis.

Maria De Filippi e Paolo Bonolis: il momento dell’invito in diretta

La serata è stata aperta con una dedica musicale a Maria De Filippi sulle note di E penso a te di Lucio Battisti, eseguita da Luca Laurenti. Tra sorrisi e battute, la conduttrice ha preso la parola e ha rivolto la proposta a Bonolis: “Vorrei chiederti se fossi così gentile da partecipare a una puntata del Trono Over. Una sola puntata, perché so che c’è una persona che ne sarebbe felicissima: Gemma“.

Le parole della De Filippi hanno subito acceso l’entusiasmo del pubblico e degli ospiti in studio. Ma qual è stata la risposta di Paolo Bonolis? Ecco come ha reagito all’inatteso invito.

La risposta ironica di Paolo Bonolis

Di fronte all’invito, Paolo Bonolis ha reagito con la sua solita ironia. Dopo aver canticchiato una strofa rivisitata della canzone di Battisti, ha esclamato: “Trono Over? Ma quello con i vecchi?“.

Maria De Filippi, ridendo, ha cercato di convincerlo facendo notare la vicinanza degli studi televisivi e il coinvolgimento di opinionisti come Tina Cipollari. Bonolis, divertito, ha commentato: “Una meglio dell’altra mi appioppano“.

L’episodio ha scatenato ilarità tra il pubblico e il web, con molti fan curiosi di sapere se Bonolis accetterà la proposta. La sua partecipazione a Uomini e Donne potrebbe regalare momenti esilaranti e imperdibili. Resta da vedere se Maria De Filippi riuscirà nella sua impresa!