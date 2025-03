Marracash contro Ferragni e Fedez: “La loro storia d’amore era una truffa”. Parole dure nel podcast Fuori dalla Bolla.

Marracash torna sotto i riflettori, e stavolta lo fa per le sue dichiarazioni esplosive su Chiara Ferragni e Fedez. Nel podcast Fuori dalla Bolla, condotto con Francesco Oggiano, il rapper ha espresso il suo punto di vista sul caso Ferragni e sulla separazione della coppia più discussa d’Italia, lanciando gravi accuse. Scopriamo che cosa ha detto.

Marracash

Marracash: la sorprendente difesa di Chiara Ferragni

Sorprendentemente, Marracash ha difeso l’imprenditrice digitale rispetto all’accanimento mediatico subito dopo lo scandalo del “Pandoro Gate“.

“Se fosse stata un uomo, ci sarebbe stato lo stesso trattamento?” si chiede il rapper, che ha evidenziato una possibile discriminazione di genere nel giudizio pubblico.

Qui un estratto della puntata del podcast.

Ma il giudizio del rapper non si è limitato alla tanto discussa vicenda della beneficienza, che ha danneggiato profondamente l’immagine dell’influencer. Infatti, ha anche trattato l’argomento della separazione più chiacchierata dell’ultimo anno.

Marracash lapidario: “La loro storia d’amore era una truffa”

Il punto più controverso arriva quando Marracash ha definito la relazione tra Fedez e Ferragni una “truffa“. Secondo il rapper, il problema non è solo la questione economica legata agli scandali, ma il fatto che la coppia abbia venduto un’idea di amore perfetto che nella realtà non esiste.

“Trovo criminale vendere ai ragazzi un concetto d’amore irrealistico” ha dichiarato, sottolineando come questa idealizzazione possa creare false aspettative e sofferenza nella vita reale.

Marracash ha concluso il suo ragionamento con parole ancora più forti: “Quella cosa lì è un tipo di criminalità subdola, che non ha a che fare con i soldi, e che però a me personalmente mi indigna di più“. Le sue affermazioni hanno già acceso il dibattito sui social. Arriverà la risposta di Fedez o Chiara Ferragni? Non resta che attendere.