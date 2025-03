La procura di Milano ha chiesto 22 mesi di carcere per Fabrizio Corona, accusato di tentata estorsione su un video intimo.

I guai per Fabrizio Corona non sono finiti nonostante il suo passato e gli anni trascorsi in carcere. L’ex re dei paparazzi, infatti, adesso è tornato sotto i riflettori per una grave accusa per cui la procura di Milano ha chiesto 22 mesi di carcere.

L’ex re dei paparazzi è imputato per tentata estorsione nei confronti di una donna che lo ha accusato di ricatto legato alla diffusione di un video intimo che li ritraeva insieme. Ma scopriamo tutti i dettagli della controversa vicenda.

La vicenda: il presunto ricatto di Fabrizio Corona sul video hot

I fatti risalgono al 2022, quando la donna, rappresentata dall’avvocato Angelo Morreale, si sarebbe rivolta a Fabrizio Corona per ottenere supporto nella promozione editoriale e pubblicitaria di un libro che desiderava pubblicare.

Secondo la sua versione, la collaborazione tra i due sarebbe degenerata in un acceso diverbio, culminando nell’apertura di una causa civile.

Fabrizio Corona – www.donnaglamour.it

Durante il conflitto legale, Corona avrebbe menzionato la loro relazione personale, e avrebbe anche fatto riferimento al video compromettente e, secondo l’accusa, minacciato di diffonderlo. Questa presunta pressione avrebbe spinto la donna a denunciare il fotografo, dando avvio al procedimento giudiziario.

La difesa di Fabrizio Corona

Gli avvocati di Corona, Ivano Chiesa e Cristina Morrone, sostengono l’innocenza del loro assistito e ne chiedono l’assoluzione con formula piena. La difesa contesta la ricostruzione della vicenda e ritiene infondate le accuse mosse dall’accusa.

Il verdetto del giudice monocratico della sesta sezione penale del Tribunale di Milano è atteso per il 10 aprile. Se condannato, Fabrizio Corona potrebbe affrontare un nuovo periodo di detenzione, che aggiungerebbe un ulteriore capitolo alle numerose vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto negli anni. Per il momento, quindi, non ci resta che attendere il verdetto atteso per il 10 del prossimo mese.