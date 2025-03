Fabrizio Corona contestato a Napoli: “Sei una sòla”, ma l’ex paparazzo risponde “Avete paura della verità”.

​Dopo le ultime rivelazioni shock (poi rivelatesi false) sulla presunta morte di Papa Francesco, Fabrizio Corona è stato protagonista di un acceso confronto con il pubblico napoletano durante la sua partecipazione al “Peppy Night“, lo show condotto da Peppe Iodice su Canale 21. L’episodio si è svolto al Palapartenope di Napoli, in occasione dell’ultima puntata stagionale del programma. ​Scopriamo che cosa è successo.

Fabrizio Corona contestato dal pubblico: la reazione dell’ex paparazzo

Durante la serata, nonostante alcuni applausi iniziali, Corona è stato oggetto di fischi e critiche da parte del pubblico presente. Le tensioni sono emerse quando l’ex re dei paparazzi ha affrontato il tema delle sue precedenti dichiarazioni riguardanti la presunta morte del Papa.

Corona ha cercato di giustificare l’errore affermando: “Io ho 51 anni e mi sono messo a fare informazione seria… Se io do una notizia del genere è perché, evidentemente, qualcuno me l’ha detta. Parliamo di persone che lavorano al Gemelli“. ​

Le sue parole non hanno placato gli animi, e dalle prime file si sono levate accuse come “Sei una sòla” e “fallito”. Corona ha reagito prontamente, chiedendo: “Chi è che mi dice che sono un fallito? Sono una sòla? Io sono venuto qui stasera e ci ho messo la faccia. Se mi ascolti magari capisci, perché non credo che tutti qui la pensino come te“.

Ha poi sollecitato un applauso dal pubblico, aggiungendo: “Solo questi? Avete paura della verità“. ​

Nuove dichiarazioni di Fabrizio Corona

Nel corso dell’intervista, Corona ha toccato vari argomenti, lanciando accuse e rivelazioni su personaggi noti.

Ha definito Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, come “La persona meno onesta che esiste sulla faccia della terra“.

Inoltre, ha condiviso indiscrezioni sulla famiglia Berlusconi, affermando che Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi, fosse più legata a Marina che a lui. ​