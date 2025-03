Fabrizio Corona perde la scommessa: “Il Papa è morto, se non è così mi ritiro”. Ora rilancia: “Sicuri sia proprio lui?”.

Fabrizio Corona sorprende ancora con nuove dichiarazioni riguardo la salute di Papa Francesco. Qualche settimana fa, l’ex re dei paparazzi aveva dichiarato che il Pontefice fosse morto da mesi, affermando senza mezzi termini: “Il Papa è morto da due mesi. Se da qui ai prossimi cinque mesi uscirà un’immagine video dove parla dal vivo, io mi ritirerò a vita privata“. Una previsione che, purtroppo, si è rivelata errata. Ma questo non è servito a fermare Corona che, a quanto pare, non è pronto a ritirarsi a vita privata.

Le immagini di Papa Francesco smentiscono i complotti

Nella giornata di ieri, Papa Francesco ha smentito tutte le voci e i complottismi riguardo la sua morte, affacciandosi alla finestra del suo appartamento e salutando i fedeli.

Questo gesto ha immediatamente messo a tacere le teorie più oscure circolanti da settimane.

Tuttavia, anziché scusarsi per la sua previsione errata, Fabrizio Corona ha rilanciato, insinuando nuovi dubbi: “Sicuri sia proprio lui?” ha dichiarato.

La crisi dell’informazione e il ruolo di Corona

L’attitudine di Corona riflette un fenomeno più ampio di sfiducia nei confronti dell’informazione tradizionale. In un mondo in cui le fake news si diffondono rapidamente, Corona ha saputo inserirsi in questo flusso, utilizzando la sua visibilità per ribaltare il sistema mediatico.

La domanda che molti si pongono ora è se Fabrizio Corona si scuserà per la sua affermazione errata o se continuerà ad alimentare il suo racconto.

La viralità delle sue dichiarazioni, che hanno suscitato numerosi commenti e discussioni, suggerisce che il dibattito potrebbe continuare a lungo. Se il passato è un indicatore, probabilmente Corona non si tirerà indietro dal rilanciare con nuove rivelazioni scioccanti (vere o false?).